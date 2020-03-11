Рабский «Караван»

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Евгения Ермакова, Костанайская область

В Костанае осудили преступную группу, на счету которой групповые изнасилования, мошенничество, шантаж, убийство. Свои дела преступники проворачивали на базе кафе «Караван», которое находилось на оживленной дороге буквально в паре километров от райцентра – поселка Боровское. Точка общепита принадлежала лидеру группировки, индивидуальному предпринимателю Тимуру Алатаеву. В прошлом полицейский, по образованию юрист, он, по признанию судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Жасулана Асильбекова, грамотно вел себя в рамках судебного разбирательства, не раз указывая на недочеты представленной обвинением версии событий.

Тимур Алатаев, после того, как в 2014 году открыл кафе «Караван», начал подсаживать своих работников на крючок шантажа деньгами или откровенными фотографиями. Некоторых просто запугивал. Долговая кабала была излюбленным инструментом манипулирования преступника. Впоследствии люди были вынуждены работать на хозяина «Каравана» практически бесплатно. В рамках уголовного дела потерпевшими официально проходили трое человек. Некоторые из бывших работников «Каравана» отказались от обвинений. Большая часть проработала слишком мало, чтобы попасть в зону преступных интересов Алатаева. Текучка в «Караване» была большая. Судья пояснил, что в показаниях свидетели из числа работников признавали, что иногда слышали нехарактерные для кафе звуки, но не придавали этому значения или боялись узнать их причину.

В числе потерпевших оказалась мама убитого в «Караване» Ивана К. Мужчина задолго до своей смерти попал в долговую кабалу к Алатаеву. В рамках дела стало известно, что его несколько раз жестоко избивали, но угрозами преступники удерживали его и заставляли молчать. Алатаев, помимо всего прочего, шантажировал мужчину откровенными фото, угрожая показать их невес­те пострадавшего. Мама погибшего мужчины рассказала, что когда сын пропал в 2016 году, то первое время звонил или писал SMS. Но сообщения приходили с российского номера, потому родные даже представить не могли, что Иван совсем рядом, в паре километров.

Незадолго до смерти за попытку побега Ивана посадили на цепь в кочегарке. Его практически не кормили, вынуждая есть отбросы, воровать еду у собак. В один из зимних дней подельник Алатаева Вячеслав избил его так, что истощенный физически и морально мужчина скончался. О том, как труп расчленили, сожгли и спрятали останки, рассказал еще один из работников кафе. Он и сам серьезно пострадал от рук главаря банды: его не раз избивали, что привело к инвалидности. Этот фигурант дела участвовал в преступлениях, совершаемых в «Караване», и в итоге статус свидетеля сменил на статус обвиняемого. Однако содействие следствию, признательные показания позволили назначить ему наказание ниже нижнего предела – всего 3 года колонии средней безопасности. Судья признал, что именно благодаря показаниям работника кафе удалось узнать судьбу погибшего Ивана и найти место, где спрятали его останки.

В деле также имеется видео­запись группового изнасилования погибшего, которая была изъята с ноутбука Тимура Алатаева и сделана им же. Насилие стало наказанием за сломанную машину. Судья пояснил, что на видео слышны указания Алатаева, а также мольбы потерпевшего о прекращении издевательств. Женщин тоже насиловали группой. Чаще за нарушение правил, устанавливаемых Алатаевым. Одна из потерпевших выпивала на работе, за что и была наказана таким извращенным способом. В суд вызывали и тех, кто участвовал в групповых изнасилованиях, но они говорили, что женщины не сопротивлялись и ничем не показывали своего несогласия с происходящим. Сами пострадавшие на суде рассказывали, что боялись отказать насильникам.

Одна из потерпевших даже попыталась покончить с собой после того, как ее вернули Алатаеву после неудавшегося побега. Женщина, боясь расправы, нанесла себе несколько ударов ножом в живот, но, к счастью, выжила.

Тем не менее часть эпизодов по изнасилованиям, в которых фигурирует Алатаев, суд счел недоказанными: обвинение строилось исключительно на показаниях свидетелей и потерпевших. По этой же причине обвинению не удалось, по мнению суда, доказать и причинение тяжкого вреда здоровью. В общей сложности главарю банды были предъявлены обвинения по 15 эпизодам. По части из них обвинения были сняты. Но и этого хватило, чтобы посадить Тимура Алатаева на 16 лет в колонию средней степени безопасности. При этом судом было учтено смягчающее обстоятельство – малолетний ребенок. Еще одного обвиняе­мого и подельника главаря банды – Вячеслава – суд приговорил к 14 годам в колонии средней степени безо­пасности. Он также виновен в изнасилованиях, убийстве и других преступлениях. Каждый из осужденных должен будет выплатить потерпевшим внушительные суммы материального и морального ущерба.

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