Рабский «Караван»
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Евгения Ермакова, Костанайская область
В Костанае осудили преступную группу, на счету которой групповые изнасилования, мошенничество, шантаж, убийство. Свои дела преступники проворачивали на базе кафе «Караван», которое находилось на оживленной дороге буквально в паре километров от райцентра – поселка Боровское. Точка общепита принадлежала лидеру группировки, индивидуальному предпринимателю Тимуру Алатаеву. В прошлом полицейский, по образованию юрист, он, по признанию судьи специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области Жасулана Асильбекова, грамотно вел себя в рамках судебного разбирательства, не раз указывая на недочеты представленной обвинением версии событий.