Рабство и опасная работа: как в Казахстане борются с незаконным детским трудом
Ежегодно 12 июня отмечается Всемирный день борьбы с детским трудом, который был объявлен Международной организацией труда в 2002 году, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения РК.
Эта дата призвана привлечь внимание к проблематике детского труда и его наихудших форм, к которым относятся рабство, опасная работа, противоправная деятельность и другое.
"Недопущение наихудших форм детского труда является одним из основных принципов трудового законодательства Республики Казахстан, за нарушение которого предусматривается уголовная и административная ответственность", – сообщили в МТСЗН РК.
Отмечается, что основополагающими документами в этом выступает Конвенция Международной организации труда №138 "«О минимальном возрасте для приема на работу", а также Конвенция Международной организации труда № 182 "О запрещении и немедленных мерах по искоренению наихудших форм детского труда".
Кроме того, законодательством определен список работ, состоящий из 103 общих профессий и видов работ, на которых применение труда работников, не достигших восемнадцатилетнего возраста, – запрещено.
В 2018 году государственными инспекторами труда в ходе проверок выявлено 10 фактов незаконного привлечения несовершеннолетних к труду в Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях, городах Нур-Султан, Алматы. По всем выявленным фактам выданы предписания, работодатели привлечены к административной ответственности.
"Министерство труда и социальной защиты населения призывает работодателей соблюдать трудовое законодательство и не допускать применение наихудших форм детского труда. Также граждане могут сообщать обо всех случаях использования труда несовершеннолетних в инспекцию труда либо в контакт-центр "Экстренная служба 111", – подчеркнули в ведомстве.