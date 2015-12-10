​Рабству не должно быть места

Хлеб прислуги не сладок

По некоторым оценкам, в мире 53 млн домработниц, которые представляют 4% мировой рабочей силы и составляют почти 8% от всех работающих женщин в мире. Это в основном работницы-мигранты из бедных стран, таких как Филиппины, Шри-Ланка, Непал, Индия.

Нередко домработницы не имеют никаких прав, а работа зачас­тую угрожает их жизни. К примеру, на Филиппинах в течение последних трех лет зарегистрировано как минимум 14 случаев исчезновения женщин, работающих домашней прислугой в странах Персидского залива. Похожие случаи произошли на Шри-Ланке – их 45.

Спонсорская система «кафала», по которой работодатель делает рабочую визу домработнице, является немаловажным фактором, создающим такую ситуацию, ведь работодатель фактически забирает женщину в рабство. Она не имеет права менять работодателя, за исключением случаев, когда хозяин сам решит «продать» ее другому домовладельцу. Она также не может покидать страну без разрешения нанимателя. Очень мало можно сделать, если работодатель не платит.

Правительства стран, откуда приезжают домработницы, могут предупредить о ситуации, но изменить ее в состоянии только страны, в которых домашняя прислуга работает. Некоторые государства Персидского залива в последние годы частично изменили систему «кафалы», узаконили, например, продолжительность рабочего дня и обязательные выходные для работников, но эти нормы фактически не распространяются на домработниц.

Взятые в рабство домработницы в странах Персидского залива по-прежнему бесправны. Случающееся с ними шокирует: один из хозяев отрезал руку домработнице из Индии, которая после трех месяцев рабства решилась на побег, другой избивал и насиловал двух женщин из Непала. Или вот еще история: жена восточного слас­толюбца опубликовала видео, на котором ее муж на кухне пристает к домработнице, а та безуспешно пытается бежать. Но не менее печальное в другом – сейчас жене грозит год тюрьмы, потому что она, видите ли, опозорила мужа.

Домработниц насилуют, изнуряют голодом, обливают кислотой – способов изуверства множество, но, к сожалению, о таких случаях знают только неправительственные организации, и то не всегда.

Даешь профсоюз!

Многие годы считалось: мизерная зарплата, отсутствие гарантий – так будет всегда, ведь работодателям выгодно платить уборщикам, горничным, няням и поварам минимальную зарплату. Но в 2011 году МОТ приняла Конвенцию о работе домашнего персонала. Первой в Европе этот документ ратифицировала Италия, и теперь это одна из немногих стран, в которых уборщицы и няни имеют свой профсоюз и могут коллективно вести переговоры.

Профсоюз ведет борьбу за равенство прав прислуги с другими категориями работников в Италии. Так, домашний обслуживающий персонал по-прежнему не имеет права на больничный продолжительностью более 15 дней подряд. За выплаты по нетрудоспособнос­ти тоже нужно бороться.

Интересен тот факт, что в Италии свои объединения имеют не только работники, но и работодатели. Организация Dominа помогает семьям с оформлением бумаг для найма няни или уборщицы, составляет контракты, проверяет, сделаны ли необходимые отчисления. Это не только облегчает жизнь семьям, но и помогает достичь согласия сторонам.

Сегодня можно констатировать, что в 60 странах мира уборщицы, няни, домашние повара получают обязательную минимальную зарплату. Правда, в некоторых местах она ниже, чем для других категорий работников. Во Франции, в Италии, Австрии, Бельгии и Швейцарии введение системы платежных чеков произвело революцию. Стало ясно: существует реальная возможность обеспечить любого работника социальными льготами. Система проста: за услуги работодатель платит чеками, что обеспечивает автоматическое отчисление части суммы в фонд социального страхования.

В Гонконге о плохом отношении к домашнему персоналу говорят на каждом шагу. Людей эксплуатируют, им недоплачивают. Но и там ситуация меняется благодаря открытому властями цент­ру обучения и подготовки нянь и уборщиц. Руководит этой необычной школой конфедерация профсоюзов. Женщин обучают послеродовой помощи, ведению домашнего хозяйства, экологичес­ки чистым методам уборки. После получения диплома ученицы подают свои заявки в отдел трудоустройства. Все, кто с его помощью нашел работу, имеют достойную зарплату, порой даже выше минимальной. Но подобные школы пока доступны только местным жителям. Приезжие, иммигранты по-прежнему работают нелегально и получают крошечную зарплату.

Самым тяжелым условием опрошенные в Гонконге женщины называли требование постоянно жить в доме своих работодателей. Прислуга жалуется на отсутствие свободного времени и личного пространства, некоторых хозяева заставляют спать в кухне, кого-то почти не кормят, а кому-то не платят обещанного. В ближайшее время условия их труда едва ли станут лучше. Однако профсоюзы обещают бороться и за нелегалов.

В ответе за униженных

Рабство имеет много современных форм, и одна из них, как выясняется, – работа на дому бесправных женщин, нередко детей и подростков из бедных стран. Сегодня в мире в рабстве находятся приблизительно 21 млн человек. Эта цифра названа Генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном в послании, зачитанном 2 декабря, в Международный день борьбы за отмену рабства. «Мы несем ответственность перед ними и всеми теми, кто находится в опасности, за то, чтобы положить конец этому произволу, – подчеркнул глава ООН. – Это еще более важно в наш век суровых гуманитарных кризисов. Более 60 миллионов человек изгнаны из их домов. Они могут подвергаться опасности стать объектами торговли и обращения в рабство наряду с миллионами других людей, которые пересекают границы в поисках лучшей жизни».

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, говорится в послании, открывает возможность для кардинального изменения условий, которые подпитывают нищету, несправедливость и гендерную дискриминацию. Приняв ее, мировые лидеры обязались укреплять благополучие, мир и свободу всех людей. Они конкретно установили такие цели, как искоренение принудительного труда и торговли людьми и ликвидация всех форм современного рабства и детского труда. Стремясь к достижению этих целей, мы, считает Пан Ги Мун, должны также заниматься реабилитацией освобожденных жертв и помогать им интегрироваться в жизнь общества.