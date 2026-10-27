Рад возвращению трофея в «Баварию»: Харри Кейн о «Золотом мяче»

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Английский нападающий был признан лучшим футболистом прошлого сезона по версии France Football. Он стал первым игроком «Баварии» с 1981 года, получившим эту награду, сообщает Kazpravda.kz

«Без вас, ребята, и без всей команды это было бы невозможно, учитывая то, как вы подталкиваете меня, как мы соревнуемся. Большое вам спасибо», - написал он на своей странице в Instagram.

Капитан сборной Англии третий сезон подряд становится лучшим бомбардиром немецкой Бундеслиги. Результативная игра англичанина помогла «Баварии» в минувшем сезоне сделать «золотой дубль» на внутренней арене, защитив чемпионский титул.

«Для меня большая честь играть за «Баварию». Представлять вас – настоящая привилегия. Рад, что возвращаю этот трофей в этот клуб, – сказал Харри Кейн.

Напомним, сегодня ночью нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии стал обладателем «Золотого мяча» 2026 года. Впервые за 25 лет награда досталась англичанину.