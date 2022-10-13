Радетельный сын родной земли

Казахстан первым среди стран СНГ создал государственный земельный кадастр и соответствующую автоматизированную информационную систему. Огромный вклад в эту работу внес доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик НАН РК

Зайролла Дюсенбекович Дюсенбеков.

Основой и незыблемым фун­даментом любого государства выступает его земля – территория, на которой оно располагается. Земельные ресурсы – главное и бесценное богатство, являющее­ся, по сути, важнейшим экономическим достоянием и важнейшей экономической категорией.

Поэтому формирование государственного информационного ресурса о земельных ресурсах – стратегическая задача любой страны, и при ее решении надо исходить из особого статуса земли и информации о ней. Такая жизненно важная задача встала и перед Казахстаном, когда он обрел независимость.

Процессы реформирования политического и экономического строя республики диктовали необходимость коренного изменения земельных отношений, проведения земельной реформы. В условиях рыночных отношений земля, сохраняя свои функции как главного средства производства, пространственного базиса и важнейшего природного ресурса, становится и недвижимым имуществом. Регистрация земельных участков получает новый оттенок, требуются более полные и новые сведения для рыночных сделок – купли-продажи, аренды, залога.

Для эффективной реализации земельной реформы требовалось в первую очередь создание и внед­рение единой системы оценки и регистрации земель. Это было возможно только при переходе от консервативной землеустроительной службы бывшего СССР на современную учетно-кадастровую систему.

Это предполагало создание земельного кадастра, основная цель которого – формирование базы достоверной и оперативной информации о земле и конкретных земельных участках, удовлетворяющей требованиям рыночной экономики и мировым стандартам.

В условиях рыночных отношений информация земельного кадастра выступает как гарант права на земельный участок и на тесно связанную с ним недвижимость, как основа рыночного оборота земли, налогообложения, платежей за использование, залога, инвестиций и так далее. Земельный кадастр должен был стать основой выработки и реализации государственной политики в области земельных отношений, управления земельными ресурсами и их использованием, контроля по поддержке и функ­ционированию цивилизованного земельного рынка.

Перед независимым Казахстаном стояла задача создать земельный кадастр как многоцелевой специализированный комплекс для накопления, хранения и обработки данных о земле, для обслуживания заинтересованных учреждений, юридических и физических лиц на базе современных автоматизированных информационных систем (АИС).

Концепция развития земле­устройства и создание земельного кадастра в независимом Казахстане рождались в отчаянной борьбе старого советского подхода с современным мировым опытом. Внедрение рыночных отношений и института частной собственнос­ти в экономику вызывало ступор у многих апологетов землеустрои­тельной науки и практики.

В то же время энтузиасты новых подходов готовы были «выплес­нуть с водой и ребенка» – налаженную вертикаль землеус­троительной государственной службы заменить на аморфную массу частных землеустроителей или акционировать ее.

Все эти проблемы были блестяще преодолены благодаря привлечению к их решению отечественной науки, и Казахстан с гордостью может заявить, что свой государственный земельный кадастр и его автоматизированную информационную систему (АИС ГЗК) соз­дал первым среди стран СНГ. Это произошло благодаря широчайшей научной эрудиции и глубоким познаниям в самых различных отраслях науки доктора сельскохозяйственных наук, профессора, академика НАН РК Зайроллы Дюсенбековича Дюсенбекова.

В 1993 году он был назначен директором Казахского государственного проектного института по землеустройству (Казгипрозем), а в 1994-м – генеральным директором созданного на его базе РГП «Государственный научно-производственный центр земельных ресурсов и землеуст­ройства» (ГосНПЦзем).

Концептуальные основы соз­дания и функционирования земельного кадастра и его АИС для стран СНГ разрабатывались на основе анализа мирового опыта. Они были изложены Зайроллой Дюсенбековым в его докладе на совещании Межгоссовета по земельным отношениям и землеустройству стран содружества в 1995 году.

В последующем, в 1995–2000 го­ды, эти материалы были опуб­ликованы в международных и других журналах, где освещались концептуальные основы, содержание и организационная структура АИС ГЗК, основы технического и программного обеспечения, а также этапы реализации и ожидаемые результаты. Это стало базой для созданной и ныне действующей АИС ГЗК РК.

В то время в пределах постсоветского пространства многие ученые и специалисты считали, что земельный кадастр следует формировать на основе действующего законодательства, соз­данного по социалистической модели. Поэтому, по их мнению, законодательно-нормативная база, задачи и содержание ГЗК не требовали коренного изменения. Как следствие – проблемы земельного кадастра в независимых государствах рассматривались как второстепенный вопрос и отодвигались на дальнюю перспективу.

Эти консервативные настроения оказали влияние при принятии решений в верхах и во властных структурах, отвечающих за проведение земельной реформы, которые не осознали, что создание с нуля нового земельного кадастра должно быть основой реализации и преобразования земельных отношений. Неверные подходы стали тормозом в создании и функционировании кадастра, его адаптации к условиям рынка.

По инициативе Всемирного банка предлагалось реформировать действующие дочерние предприя­тия ГосНПЦзем и сформировать новые предприятия для регис­трации права на недвижимость. Однако в ходе пилотного проекта возникли проблемы с осуществлением земельно-кадастрового компонента земельного кадастра.

Комитеты по управлению земельными ресурсами, отвечаю­щие за ведение ГЗК, были в силу ряда причин не в состоянии решать возложенные на них задачи. Так, например, штатная численность районных комитетов в 1–2 человека не позволяла выполнить весь объем возложенных на них функций. Земельный кадастр должен был вестись за счет бюджетных средств. Отсутствовали достоверные планово-картографические материалы на значительную территорию республики.

Учитывая, что значительное увеличение численности территориальных органов, а также объемов финансирования кадас­тровых работ не представлялось возможным, требовалось законодательно установить, что ведение ГЗК возлагается на существующие предприятия на праве хозяйственного ведения.

В ходе обсуждения вопроса на совещании Всемирного банка в 2000 году в Вене Зайролле Дюсенбековичу в качестве приглашенного эксперта пришлось выступать несколько раз, защищая концепцию-модель, предложенную им еще в 1995 году на совещании Межгоссовета по земельным отношениям и землеустройству стран СНГ. Он отстоял и ее, и структуру создаваемого АИС ГЗК. А позже, в 2001-м, его усилиями были внесены изменения в Земельный кодекс РК, которые закрепили функции ведения земельного кадастра за ГосНПЦзем.

Однако через год в рамках изменения законодательства о госпредприятиях ГосНПЦзем должно было преобразоваться в казенное предприятие. Это озна­чало невозможность формирования ГЗК по единой методике и технологии на всей территории страны. Только после вмешательства депутатов Мажилиса Пар­ламента были внесены изменения в законодательство, которые предусматривали осуществление деятельности предприятий по ведению ГЗК на праве хозяйственного ведения. Вопрос сохранения ГосНПЦзем решался два с половиной года, статус и функции предприятия были утверждены только после поддержки парламентариев в 2004 году.

На этом трудности не закончились, так как в связи с изменениями в законодательстве по разграничению полномочий между уровнями госуправления возник вопрос о передаче функций ГЗК местным исполнительным органам. В нашей республике с унитарным устройством и вертикальной системой управления функции по ведению ГЗК должны оставаться в ведении единого органа, выполняться по единой методике и технологии на всей территории страны.

В противном случае это могло привести к таким негативным последствиям, как отказ от сложившейся технологии и единой методики работы АИС ГЗК; отказ от системного развития ГЗК по единому стандарту; нарушение информационной системы государственного учета земельных участков и единого реестра государственной собственности; нарушение интеграции с другими информационными системами, в том числе с «электронным правительством» и реестром недвижимости; нарушение Закона «О государственных секретах», так как значительный объем данных о земле имеет важное оборонное и экономическое значение; невозможность формирования единого информационного пространства государства.

Для решения проблемы пришлось вносить изменения в законодательство страны, которые не только сохранили функции ГРП «ГосНПЦзем», но и усилили и конкретизировали его компетенции.

Трудности в преодолении всех этих сложных преград при соз­дании ГЗК и системы АИС ГЗК выпали на долю академика Зайроллы Дюсенбекова.

Государственный земельный кадастр Республики Казахстан и его АИС представляют собой целостную систему, соответствующую мировым стандартам, которая ведется по единой методике и технологии на всей территории страны специализированными предприятиями.

То есть АИС ГЗК в стране сейчас – единственная информационная система о пространственных данных республиканского масштаба, имеющая вертикальную и горизонтальную инфраструктуру и тесно взаимодействующая с другими государственными информационными системами и базами данных, включая «электронное правительство» Республики Казахстан. В силу соответствия мировым требованиям АИС ГЗК при необходимости может легко быть интегрирована в аналогичные международные системы. Данная работа была удостоена премии компании ESRI (США) – разработчика программного продукта ArcGIS для ГИС.

Плановой картографической основой земельного кадастра Республики Казахстан служат материалы аэрофотосъемки и космических снимков различного пространственного разрешения. АИС ГЗК РК на данный момент состоит из 15 подсистем, которые объединены в технические, функциональные и информационные блоки.

Информационный блок АИС ГЗК уже включен в состав «электронного правительства» страны и тесно взаимодействует с основными государственными базами данных.

В рамках этой работы еще в 2006 году были разработаны теоретические и практические основы использования данных АИС ГЗК для всех других видов ведомственных кадастров (водный, правовой, коммуникаций, недропользования, природоохранный, градостроительный и другие). Была предложена интеграция всех вышеуказанных кадастров на базе использования ГИС, глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС), дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и интернет-технологий. Также велись интенсивные работы по развитию отдельных приложений АИС ГЗК.

Постановлением Правительства РК от 27 апреля 2011 года № 448 АИС ГЗК включена в Перечень Национальных электронных информационных ресурсов и Национальных информационных сис­тем. В ноябре 2012 года она сдана в промышленную эксплуатацию.

Таким образом, в настоящее время в нашей республике создана модель земельного кадастра по мировому аналогу – целостной, единой, многоуровневой сис­темы, имеющей вертикальную и горизонтальную структуру. Сейчас идет процесс объединения функции ведения земельного кадастра, объектов недвижимос­ти и регистрации прав в рамках единой организации, то есть переход на централизованную систему кадастра недвижимости.

Незыблемое стремление Зайроллы Дюсенбековича к достижению стратегической цели создания ГЗК нового типа, его энергичные действия по борьбе с неоднократными попытками разделения единой системы по ведомственной и региональной принадлежности позволили сохранить его «детище» и придать ему истинно рыночные черты.

Если задаться вопросом о том, где искать корни указанных выше достижений Казахстана в таких разнонаправленных сферах, как землеустройство, ГИС, АИС, то становится очевидным: дело в том, что решением этих задач руководила разносторонне талантливая личность.

Зайролла Дюсенбекович – удивительный человек, четко ориентирующийся в самых современных направлениях науки и техники, которые на первый взгляд не имеют никакого отношения к сельскохозяйственным наукам, где он является признанным авторитетом не только на постсоветском пространстве, но и далеко за его пределами.

Особенностью его характера является то, что он притягивает к себе молодых коллег по науке своей добротой, коммуникабельностью, способностью вовлечь в интересную научную дискуссию, умением четко, ясно и доходчиво выражать свои идеи и подходы к решению научных задач. В свою очередь, молодые коллеги по нау­ке, к числу которых отношусь и я, с удовольствием и плодотворно обсуждают с ним волнующие научные проблемы.

Очевидно, что такой обмен знаниями и подходами к решению задач обогащает всех участников таких свободных научных дискуссий.

Другая особенность Зайроллы Дюсенбекова заключается в том, что он глубоко владеет математическим аппаратом – высшей математикой и математической логикой. Это дает ему возможность понимать язык современных научных исследований в области разработки автоматизированных информационных систем, в частности ГИС. Благодаря этому он сумел раньше других увидеть незаметную на первый взгляд связь между задачами землеус­тройства и землепользования и задачами разработки автоматизированных информационных систем и технологий.

Более чем тысячный коллектив разработчиков и создателей АИС ГЗК РК любовно назвал Зайроллу Дюсенбековича Дюсенбекова «генеральным конструктором» ГЗК. Его таланту как ученого и усилиям как научного руководителя проекта обязано успешное создание АИС ГЗК РК (первой в СНГ!), которая основана на применении инновационных технологий, в том числе технологий спутниковой навигации, дистанционного зондирования Земли и ГИС-технологий, соответствует международным стандартам.

Перспективы развития АИС ГЗК ее «генеральный конструктор» видит в создании Единого государственного реестра земель, куда, помимо сведений о земельных участках, будет включена информация о зданиях, сооружениях и других расположенных на них объектах. То есть АИС ГЗК является готовой платформой для создания базы данных единой национальной геоинформационной среды (ЕНГИС), называемой в ряде стран национальной инфраструктурой пространственных данных (НИПД).

Академику Зайролле Дюсенбековичу Дюсенбекову 18 октября 2022 года исполняется 85 лет. Его коллеги и ученики поздравляют его с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, семейного благополучия и сохранения на долгие годы творческой энергии для учас­тия в решении насущных задач науки и экономики Казахстана.