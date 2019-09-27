​Ради безопасности

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Галина Устинова

В Восточном Казахстане в домах, где живут многодетные и малообеспеченные семьи, начали установку датчиков угарного газа.

Накануне отопительного сезона сотрудники региональных подразделений ЧС приступили к обходу 11 тыс. домов, взятых на учет: в них живут многодетные семьи, малообеспеченные, лица с ограниченными возможностями, одинокие старики. Первые же осмотры показали неутешительную статистику: практически в каждом втором доме выявлены нарушения Правил пожарной безопаснос­ти, в том числе при эксплуатации печи, в состоянии сетей и электрооборудования.

– В целях снижения рисков отравления угарным газом решено установить датчики угарного газа в домах, где живут многодетные и малообеспеченные семьи, – рассказали в пресс-службе департамента по ЧС. – В этом поддержку оказала крупная горно-металлургичес­кая компания. Для Семея уже приобрели 267 приборов, в Усть-Каменогорске установят 159 датчиков.

Датчик угарного газа – это анализатор, определяющий концентрацию в воздухе монооксида углерода CO. Угарный газ, выделяющийся при печном отоплении, способен привести к смерти от гипоксии даже в минимальной концентрации в воздухе.

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