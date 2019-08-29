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Ради будущего страны
Галина Вологодская, Восточно-Казахстанская область
Вот уже 10 лет дата 29 августа известна во всем мире как День действий против ядерных испытаний. По инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева ее в 2009 году утвердила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к теме последствий испытательных взрывов и в конечном счете положить конец военным экспериментам. «Полное прекращение ядерных испытаний является одним из ключевых средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия», – сказано в тексте соответствующей резолюции.