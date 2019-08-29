Ради будущего страны

Вот уже 10 лет дата 29 августа известна во всем мире как День дейст­вий против ядерных испытаний. По инициативе Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева ее в 2009 году утвердила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы привлечь внимание к теме последствий испытательных взрывов и в конечном счете положить конец военным экспериментам. «Полное прекращение ядерных испытаний является одним из ключевых средств достижения цели построения мира, свободного от ядерного оружия», – сказано в тексте соответствующей резолюции.

История этой даты уходит в 1989 год. 12 февраля на Семипалатинском полигоне после очередного подземного испытания произошел выброс радиоактивных газов. 28 февраля на митинге у здания Союза писателей в тогда еще Алма-Ате было принято решение о создании антиядерного движения «Невада – Семипалатинск». В октябре 1989 года на земле Семея прозвучали последние взрывы в истории полигона. 29 августа 1991 года Первый Президент РК Нурсултан Назарбаев подписал Указ о закрытии Семипалатинского ядерного полигона, а после обретения независимости наша страна и вовсе отказалась от одного из крупнейших в мире ядерных арсеналов.

Всего, как подсчитали ученые, за 40 лет на полигоне произвели не менее 468 испытаний. Суммарная мощность ядерных зарядов, взорванных на полигоне в период с 1949 по 1963 год, в 2,5 тыс. раз превысила мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму.

В Восточном Казахстане к 30-летию антиядерного движения и 28-летию закрытия полигона организовали выставки. В Семее в областной библиотеке им. Абая представили книги, альбомы, фотографии, архив­ные документы и периодические издания с хроникой взрывов и свидетельствами их последствий. Особый интерес вызвала последняя книга Медеу Сарсекеева «Семипалатинский полигон», основанная исключительно на архивных докумен­тах и фактах.

Сегодня в Семее действует научно-исследовательский институт радиационной медицины и экологии. Здесь на основе исследований провели оценку нанесенного полигоном ущерба и выяснили, что в 3 поколениях условно пострадавшими от испытаний можно считать 1,4 млн человек. В том числе 160 тыс. – это те, кто жил непосредственно в период открытых наземных испытаний. Те, кто вырос в период, когда испытания стали проводить только под землей, а также их дети, то есть 2-е и 3-е поколения, по мнению генетиков, также подверглись той или иной дозе облучения.

В городе немало сделано для качест­венного медицинского обслуживания семейчан. Действует высокотехнологичный центр политравмы и ортопедии. Открылась первая в стране гибридная операционная с диагностическим и оперативным оборудованием, позволяющим проводить вмешательства на сосудах. Будет достроен, несмотря на долгую задержку, центр ядерной медицины для радиойодтерапии.

Как не раз констатировал вице-президент движения «Невада – Семей» Султан Картоев, городу до сих пор аукаются последствия атомных взрывов. Уровень онкозаболеваемости здесь выше, чем в других регионах. Практически нет ни одного семейчанина, у которого среди родственников или коллег не было бы больных раком.

– Одним из первых документов, подписанных Нурсултаном Назарбаевым, стал Указ № 409 «О закрытии Семипалатинского испытательного ядерного полигона» от 29 августа 1991 года, – заключил общественник. – Наша страна в 1991-м обрела независимость. И до сих пор Казах­стан остается признанным мировым лидером антиядерного движения и территорией мирных инициатив.