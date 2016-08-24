​Ради детской улыбки

фото Роксаны Орынбасаровой

Под одной крышей в доме живут и ребятишки постарше, кому уже под десять, и те, кто еще только начинает говорить. Но слухи, оказывается, и в такой среде распространяются со скоростью не меньшей, чем во взрослой: когда ребятня увидела уже знакомую им машину, все одинаково шустро рванули навстречу – подарки привезли!

Активисты КГУ «Центр молодежных инициатив» при управлении внутренней политики СКО» – частые гости в подобного рода заведениях. Нет, лучше сказать – друзья. Гость удовлетворился бы организованным в канун Дня Астаны концертом (да он и впрямь на славу удался, столько радости принес!). Друг же тебе в душу заглянет, заветное как личное воспримет. Вот и в тот раз детям было предложено написать записочки, кто о чем мечтает. Те, что постарше, сами справились. Маленьким взрослые помогли, они знают, кому из их ребятишек какой подарок лучше всего подойдет.

Вот тут, чтобы читателю яснее стала суть происходящего, взглянем на него с иной, психологической стороны. Пусть никому не покажется, будто благотворительность приносит дающей стороне сплошное удовольствие: «Ну, чего ты, детка, хочешь?» – «Трибле-трабле-бумс!» – и счастливая улыбка просияла перед тобой, а ты можешь гордо расправить плечи. В счастливых семьях, может, и так. Тут же, когда глядишь в ясные, доверчивые детские глаза, никогда не отделаешься от мысли, огнем жгущей: перед тобой чистое создание, по безгрешности не понимающее пока, что ему выпало столкнуться с самым страшным на земле – предательством, если уж называть вещи своими именами. В самом деле: из 41 воспитанника Полудинского детского дома лишь двое сирот!

Вот Алишер. Написал (ему написали), что хотел бы иметь велосипед и радиоуправляемую машинку (он их и получил). Но когда его попросили сказать то же перед видеокамерой, мальчугана прорвало:

– Хочу, чтобы мама пришла… Пусть она ко мне приходит.

Телевизионщики, наши активисты – все вместе с ним в слезах. Пьет его мама, променяла сына на рюмку, за что ее и лишили родительских прав. Но ребенку-то что до юридических тонкостей? Задним числом, отстраненно проанализировав его порыв, можно сделать вывод: «Обратите внимание: «пришла» сказал, а не «забрала». Чувствует, значит, что ему тут лучше живется. Оно и впрямь: взятые под опеку государства дети добротно одеты, питаются получше многих сверстников, вовремя умыты, причесаны. Но все же, все же, все же… И ты это знаешь, и через собственное сердце пропускаешь. А ведь ребята из центра молодежных инициатив и сами еще очень молоды, им такое испытание вдвойне тяжелее. Что ж, не смиряясь с житейской несправедливостью, они хорошо начинают жизнь, сами сдвигая в ней что-то к лучшему. Знаю одного опытнейшего психиатра, который решительно выступает против киношных и книжных ужастиков, на полном серьезе уверяя, что все человеческие чувства и мысли обретают реальное воплощение.

Алишеру в ту минуту многие сочувствовали. И ведь, увидев на телеэкране плачущего мальчугана, мама таки навестила его пару раз. Может, опомнится?

А что может быть естественней желания девочки понянчить куклу, особенно говорящую? Но то, что среди подаренных маленькой Анеле (а ей целый набор кукол вручили) была и такая, воспринимается событием знаковым: заветная мечта крохи – обрести способность говорить. Ей в этом – с верой в благополучный исход – помогают авторитетные специалисты, применяющие кукую-то специальную для данного случая адаптированную программу. Поддержим их и нашей верой.

Но вернемся к сюжету. Ознакомившись с детскими пожеланиями, активисты центра развили бурную деятельность, всего за три дня собрав пять велосипедов, столько же пар роликовых коньков, два скейтборда, а также нужное количество кукол, машин и другого. Немало, рассказывает руководитель отдела КГУ Роксана Орынбасарова, удалось сделать по ходу благотворительного концерта в пользу двух петропавловских ребятишек, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Участники акции с пониманием отнеслись к дополнению в программу. По первому слову помогли коллективы онкологического центра, областной детской больницы, областного центра крови, АО «КазАвтоЖол», Цеснабанка и ряд других. И множество жителей Петропавловска откликнулись на размещенное в соцсетях объявление.

И вот друзья встретились вновь. Радости не было предела. Все катающееся и летающее было немедленно опробовано, куклы убаюканы, роботы запущены. Перерыв сделали только на угощение большущим тортом «Смешарики», привезенным в качестве сюрприза – тут, как легко догадаться, угадать общее пристрастие труда не составило.

А в центре молодежных инициатив уже готовятся к поездкам в другие заведения, где воспитываются сироты и оставшиеся без попечения родителей дети. Ради новых улыбок.