​Ради детской улыбки

Свежий выпуск
446
Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область
фото Роксаны Орынбасаровой

Под одной крышей в доме живут и ребятишки постарше, кому уже под десять, и те, кто еще только начинает говорить. Но слухи, оказывается, и в такой среде распространяются со скоростью не меньшей, чем во взрослой: когда ребятня увидела уже знакомую им машину, все одинаково шустро рванули навстречу – подарки привезли!

Активисты КГУ «Центр молодежных инициатив» при управлении внутренней политики СКО» – частые гости в подобного рода заведениях. Нет, лучше сказать – друзья. Гость удовлетворился бы организованным в канун Дня Астаны концертом (да он и впрямь на славу удался, столько радости принес!). Друг же тебе в душу заглянет, заветное как личное воспримет. Вот и в тот раз детям было предложено написать записочки, кто о чем мечтает. Те, что постарше, сами справились. Маленьким взрослые помогли, они знают, кому из их ребятишек какой подарок лучше всего подойдет.

Вот тут, чтобы читателю яснее стала суть происходящего, взглянем на него с иной, психологической стороны. Пусть никому не покажется, будто благотворительность приносит дающей стороне сплошное удовольствие: «Ну, чего ты, детка, хочешь?» – «Трибле-трабле-бумс!» – и счастливая улыбка просияла перед тобой, а ты можешь гордо расправить плечи. В счастливых семьях, может, и так. Тут же, когда глядишь в ясные, доверчивые детские глаза, никогда не отделаешься от мысли, огнем жгущей: перед тобой чистое создание, по безгрешности не понимающее пока, что ему выпало столкнуться с самым страшным на земле – предательством, если уж называть вещи своими именами. В самом деле: из 41 воспитанника Полудинского детского дома лишь двое сирот!

Вот Алишер. Написал (ему написали), что хотел бы иметь велосипед и радиоуправляемую машинку (он их и получил). Но когда его попросили сказать то же перед видеокамерой, мальчугана прорвало:

– Хочу, чтобы мама пришла… Пусть она ко мне приходит.

Телевизионщики, наши активисты – все вместе с ним в слезах. Пьет его мама, променяла сына на рюмку, за что ее и лишили родительских прав. Но ребенку-то что до юридических тонкостей? Задним числом, отстраненно проанализировав его порыв, можно сделать вывод: «Обратите внимание: «пришла» сказал, а не «забрала». Чувствует, значит, что ему тут лучше живется. Оно и впрямь: взятые под опеку государства дети добротно одеты, питаются получше многих сверстников, вовремя умыты, причесаны. Но все же, все же, все же… И ты это знаешь, и через собственное сердце пропускаешь. А ведь ребята из центра молодежных инициатив и сами еще очень молоды, им такое испытание вдвойне тяжелее. Что ж, не смиряясь с житейской несправедливостью, они хорошо начинают жизнь, сами сдвигая в ней что-то к лучшему. Знаю одного опытнейшего психиатра, который решительно выступает против киношных и книжных ужастиков, на полном серьезе уверяя, что все человеческие чувства и мысли обретают реальное воплощение.

Алишеру в ту минуту многие сочувствовали. И ведь, увидев на телеэкране плачущего мальчугана, мама таки навестила его пару раз. Может, опомнится?

А что может быть естественней желания девочки понянчить куклу, особенно говорящую? Но то, что среди подаренных маленькой Анеле (а ей целый набор кукол вручили) была и такая, воспринимается событием знаковым: заветная мечта крохи – обрести способность говорить. Ей в этом – с верой в благополучный исход – помогают авторитетные специалисты, применяющие кукую-то специальную для данного случая адаптированную программу. Поддержим их и нашей верой.

Но вернемся к сюжету. Ознакомившись с детскими пожеланиями, активисты центра развили бурную деятельность, всего за три дня собрав пять велосипедов, столько же пар роликовых коньков, два скейтборда, а также нужное количество кукол, машин и другого. Немало, рассказывает руководитель отдела КГУ Роксана Орынбасарова, удалось сделать по ходу благотворительного концерта в пользу двух петропавловских ребятишек, нуждающихся в дорогостоящем лечении. Участники акции с пониманием отнеслись к дополнению в программу. По первому слову помогли коллективы онкологического центра, областной детской больницы, областного центра крови, АО «КазАвтоЖол», Цеснабанка и ряд других. И множество жителей Петропавловска откликнулись на размещенное в соцсетях объявление.

И вот друзья встретились вновь. Радости не было предела. Все катающееся и летающее было немедленно опробовано, куклы убаюканы, роботы запущены. Перерыв сделали только на угощение большущим тортом «Смешарики», привезенным в качестве сюрприза – тут, как легко догадаться, угадать общее пристрастие труда не составило.

А в центре молодежных инициатив уже готовятся к поездкам в другие заведения, где воспитываются сироты и оставшиеся без попечения родителей дети. Ради новых улыбок.

Популярное

Все
«Портал» в другое измерение открылся в Петропавловске
Рыбаков, провалившихся в воду на весеннем льду, спас житель Усть-Каменогорска Александр Алексеев
Стартовала спортивно-патриотическая экспедиция Kazakh Everest Team
В области Жетысу открылась Академия информационно-коммуникационных технологий Huawei
Принято решение о проведении спортивного турнира WBC Amateur TURKSOY
Паводок в Костанайской области пошел на спад
Что такое суперкомпьютер и зачем он нужен?
Кто хочет работать, тот ищет возможности
Казахстанцы могут сами управлять пенсионным капиталом
Компания освоила технологию, позволяющую на месте производить балки для мостов и путепроводов
В адрес этих ребят звучат только слова благодарности
Наполняемость Сергеевского водохранилища составила 180%
Ситуация стабилизируется, но опасность не миновала
В районе Алтай власть оперативно помогла снять угрозу подтопления жителям села на берегу Бухтармы
На пересохшем дне Арала сажают саксаул
Театр «Астана Балет» готов показать себя алматинцам во всей красе
С беспрецедентным половодьем продолжают бороться в Казахстане и России
Обсуждены меры поддержки населения в паводковый период
Правильное толкование ислама важно для укрепления духовного развития страны
Когда б Парацельс занимался деньгами
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Быть или не быть – вот их вопрос
В Казахстан вернулся старинный Коран на тюркском языке
Президент: Мы должны сплотиться и общими силами справиться со стихией
Вода не отступает. Люди – тоже
Волонтер живет в каждом из нас
В Алматы завершились съемки киноленты «Манекен»
Ученики уже на пенсии, а тренер по-прежнему на посту
Для меня важно твое счастье: заметки Нукеновой озвучила гособвинитель
Атлас из 130 уникальных географических карт представили в Астане
Более тысячи заявлений поступило в комиссии по оценке ущерба в Актюбинской области
Премьер-министр постоянно информирует президента о паводковой ситуации в стране
Слова поддержки передал Токаев пострадавшим от паводка жителям Атырауской области
Команда алматинских медиков спасла жизнь роженицы и ее малышки
Касым-Жомарт Токаев посетил исторические достопримечательности Хивы
Заседание Молодежного совета СВМДА состоится в Казахстане
Завершился рабочий визит президента Казахстана в Узбекистан
Костанайскую породу спасет алматинский конезавод
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Полный текст выступления президента на третьем заседании Национального курултая
Встретить Наурыз по-новому решили ученики столичной школы-гимназии №31
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
Максим Споткай: Президент сформулировал базовые ценности современного казахстанского общества
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
Переломный момент для страны: мнение политолога об историческом значении Национального курултая
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Творил несмотря на запреты
Французский президент поздравил молодую пару из Казахстана с помолвкой
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве

Читайте также

Понтонный мост военных стал дорогой жизни для уилцев
Паводок в Костанайской области пошел на спад
В Акмолинской области удалось спасти от подтопления две тыс…
АНК активно включилась в оказание помощи пострадавшим

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]