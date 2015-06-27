Ради нескольких снимков в газете Свежий выпуск 591 Дулат МОЛДАБАЕВ

Приняв участие в конкурсе, организованном оборонным ведомством в преддверии Дня работников связи и информации, он обошел всех в номинации «Лучший фотоочерк/;фоторепортаж».

Всего в организационный комитет журналистского конкурса поступило порядка 70 заявок из всех регионов Казахстана. В военкорском состязании приняли участие представители газет, радио, телевидения и информационных агентств, а также внештатные авторы, все те, из-под пера которых выходят материалы об истории Великой Отечественной войны, о послевоенной судьбе фронтовиков, о тружениках тыла, общественных организациях фронтовиков, о поиске погибших на полях сражений. Лучшие работы были определены по пяти номинациям на государственном и русском языках.

Казправдинец Юрий Беккер из тех журналистов, для кого «командировка на полигон» – обычное дело. Понадобится, может преодолеть сотни километров на автотранспорте, улететь на военно-транспортном самолете на другой конец нашей большой страны, провести ночь на солдатской койке в палатке пограничной заставы посреди гор. Он привык работать в условиях, «приближенных к боевым», где его единственное оружие – фотокамера, а награда за труд – несколько снимков в газете.

Поэтому неудивительно, что ноутбук – приз за первое место в номинации – достался Юрию Беккеру. Конечно, это не первая его победа. В его журналистской работе были разные престижные премии и награды. Но, по признанию самого казправдинца, приз в этом конкурсе ему очень дорог. К теме Великой Отечественной войны, ее ветеранов Юрий Беккер обратился давно. В его фотоархиве – портреты «казахстанского сокола» Талгата Бегельдинова, первого министра обороны страны Сагадата Нурмагамбетова, других фронтовиков-победителей. Ради хорошего сюжета казправдинец едет на парад в столицу, выезжает в дальний район или идет в парк 28 панфиловцев и делает свою работу.



