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​Ради счастливых улыбок
Максут ИРЖАНОВ

Гостями и участниками праздничного фестиваля стали воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями Акмолинской области и Астаны (всего более 300 ребятишек).

Мероприятие планировалось провести на территории Назарбаев центра, где были красочно оформлены «Город мастеров» и праздничная сцена, но из-за прохладной погоды фестиваль перенесли в фойе этого учреждения. Организаторы позаботились о здоровье детей. Однако от этого фестиваль ничуть не потерял в своей зрелищности. В прозрачную стеклянную крышу Назарбаев центра то и дело заглядывало солнышко, как бы убеждаясь в том, что празднику ничего не мешает.

Перед детьми выступили столичные вокальные и танцевальные коллективы, аниматоры, для юных гостей праздника были проведены различные конкурсы, с театрализованными этюдами выступили актеры Театра юного зрителя.

– Будущее рождается сегодня! Таков слоган Фонда Первого Президента. И мы очень надеемся, что атмосфера сегодняшнего праздника наполнит вас светлыми эмоциями, улыбками и радостью! – отметил исполнительный директор фонда Сагындык Нураханов, приветствуя участников праздничного фестиваля.

Специально для детей был проведен «Фестиваль сладостей», где дети смогли попробовать разнообразные пирожные, выпечку и многие другие сладости.

В завершение праздника от имени Фонда Первого Президента РК – Лидера нации всем детям, принявшим участие в фестивале, были вручены памятные подарки. 

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