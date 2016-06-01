Ради счастливых улыбок Статьи 524 Максут ИРЖАНОВ

Гостями и участниками праздничного фестиваля стали воспитанники детских домов и дети с ограниченными возможностями Акмолинской области и Астаны (всего более 300 ребятишек).



Мероприятие планировалось провести на территории Назарбаев центра, где были красочно оформлены «Город мастеров» и праздничная сцена, но из-за прохладной погоды фестиваль перенесли в фойе этого учреждения. Организаторы позаботились о здоровье детей. Однако от этого фестиваль ничуть не потерял в своей зрелищности. В прозрачную стеклянную крышу Назарбаев центра то и дело заглядывало солнышко, как бы убеждаясь в том, что празднику ничего не мешает.



Перед детьми выступили столичные вокальные и танцевальные коллективы, аниматоры, для юных гостей праздника были проведены различные конкурсы, с театрализованными этюдами выступили актеры Театра юного зрителя.



– Будущее рождается сегодня! Таков слоган Фонда Первого Президента. И мы очень надеемся, что атмосфера сегодняшнего праздника наполнит вас светлыми эмоциями, улыбками и радостью! – отметил исполнительный директор фонда Сагындык Нураханов, приветствуя участников праздничного фестиваля.



Специально для детей был проведен «Фестиваль сладостей», где дети смогли попробовать разнообразные пирожные, выпечку и многие другие сладости.



В завершение праздника от имени Фонда Первого Президента РК – Лидера нации всем детям, принявшим участие в фестивале, были вручены памятные подарки.



