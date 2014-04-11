Ради успеха зимней универсиады

Спорт
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На встречу с журналистами в ­отель RIXOS пришли председатель МТК Роджер Рот, директор зимних универсиад Милан Августин, директор по медиа и коммуникациям Даян Сусович, директор организационного комитета «Алматы-2017» Илья Уразаков. Надо сразу сказать, что в инспекции имеющихся спортивных объектов Алматы приняли участие аж 23 делегата Международной федерации студенческого спорта из 11 стран, а возглавляли эту представительную группу президент ФИСУ Клод-Луи Галльен и генеральный секретарь Эрик Сейнтронд. Выше, как говорится, некуда...

– Это был первый официальный визит в нашу страну инспекторов CTI в таком расширенном составе, – сказал Илья Уразаков. – Впервые в ранге президента ФИСУ к нам приехал и господин Клод-Луи Галльен, у которого остались очень приятные впечатления от увиденного в Алматы и Астане, где мы побывали накануне. Подводя промежуточные итоги этой встречи, могу сказать, что положительные впечатления остались и у других членов комиссии. Конечно, у них были и остаются определенные технические вопросы, касающиеся уже имеющихся в Алматы и строящихся спортивных объектов, а также к организационной структуре нашей дирекции. Гости сегодня вам сами обо всем расскажут, но могу заверить собравшихся, что у нас есть полное понимание детального процесса подготовки к универсиаде, в чем мы еще раз убедились в ходе инспекционной поездки комиссии ФИСУ, у нас есть колоссальная поддержка самой Международной федерации студенческого спорта. Сомнений в том, что на 2017 год мы готовим совершенно успешный, имиджевый проект, у нас после этой встречи не осталось. 

– Для меня большая честь быть сегодня в Алматы вместе с вами, – обратился к журналистам Милан Августин. – Хочу заверить, что результаты поездки можно обозначить как очень успешные. Наша цель – оказать всемерную поддержку оргкомитету «Алматы-2017» по всем вопросам – как операционным, так и организационным, у нас одна задача – обеспечить успешное проведение 28-й зимней универсиады. На комиссию, ее руководство, произвел большое впечатление тот объем работ, который уже проведен в Алматы. И сегодняшний уровень готовности Алматы к универсиаде. 

Я впечатлен тем, что увидел, доволен, что понимание между нами полное. В Алматы понимают, что универсиада – это большие комплексные соревнования мирового уровня, уступающие по размаху только Олимпийским играм. В то же время должен подчеркнуть, что до начала алматинской универсиады остается не так уж много времени – всего 3 года, и вашему оргкомитету в этот период придется много потрудиться, уделив внимание всем важнейшим вопросам подготовки к соревнованиям. 

– Нам очень важно было приехать в Алматы, увидеть те спортивные объекты, на которых будут проводиться соревнования 28-й зимней универсиады, – продолжил беседу Роджер Рот. – Переговорить с лицами, которые будут отвечать за спортивную часть программы универсиады, за все виды, включенные в календарь состязаний: хоккей, шорт-трек, горнолыжный спорт и другие. В 2011 году в Алматы с большим успехом были проведены зимние Азиатские игры, в частности по лыжным дисциплинам. Тогда состязания проходили на спортивных объектах очень высокого международного уровня. Сегодня на них требуется провести лишь небольшие перестроечные работы, назрела необходимость модернизации и некоторого ремонта. 

Второй важный момент поездки – налаживание тесного контакта между нашими техническими специалистами и вашим менеджментом. Совместная работа нужна не только для решения чисто организационных вопросов, но и для обучения казахстанских специалистов. Старт был дан очень хороший, и теперь мы переходим к операционной фазе подготовки к универсиаде. 

– Это и мой первый визит в Казахстан, – признался Даян Сусович. – Но контакт с оргкомитетом универсиады-2017 существовал и ранее: мы обменивались идеями, определяли цели. Главная совместная задача – организовать и провести зимние студенческие игры на самом высоком уровне, чтобы о Казахстане, Алма­ты, потенциальных возможнос­тях вашей страны через спорт узнало как можно больше людей во всем мире, чтобы сюда с удовольствием поехали зарубежные туристы. 

Во время последней Всемирной зимней универсиады, проходившей в итальянском Трентино в декабре 2013 года, прямые трансляции соревнований посмотрели в 80 странах мира, зрительская аудитория составляла многие и многие миллионы человек. Интерес к универсиаде проявили «Евроспорт», российские, китайские, японские, корейские телеканалы, телевидение США и многих других стран. Уверен, что и универсиада 2017 года предоставит Казахстану прекрасную возможность заявить о себе на весь мир. 

Юрий ЛИФИНЦЕВ

фото www.almaty2017.com

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