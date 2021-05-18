Ради видео для соцсетей водитель устроил беспредел на дорогах Туркестана

Сотрудники ДП Туркестанской области выявили в соцсетях видео грубого нарушения правил дорожного движения, сообщает Polisia.kz.
В отношении водителя автомашины Toyota Camry 50 составлен административный протокол по четырем статьям КОАП РК:
– 230 "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании";
– 590 ч. 4 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками";
– 603 ч. 2 "Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)";
– 612 ч. 4 "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".
Автомашина правонарушителя водворена на штрафстоянку. Собранные материалы направлены в Туркестанский городской специализированный административный суд для принятия соответствующего законного решения.
В отношении водителя автомашины Toyota Camry 50 составлен административный протокол по четырем статьям КОАП РК:
– 230 "Нарушение законодательства РК об обязательном страховании";
– 590 ч. 4 "Управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками";
– 603 ч. 2 "Установка на транспортном средстве без соответствующего разрешения устройств для подачи специальных световых и (или) звуковых сигналов (за исключением охранной сигнализации)";
– 612 ч. 4 "Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления".
Автомашина правонарушителя водворена на штрафстоянку. Собранные материалы направлены в Туркестанский городской специализированный административный суд для принятия соответствующего законного решения.