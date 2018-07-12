​Радио будет жить!

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Светлана Абенова, Астана

Вчера в конференц-зале Hilton Garden Inn прошла отраслевая конференция Radio Asia 2018 – ключевое мероприятие второго дня форума, ставшего первым совместным большим проектом Министерства информации и коммуникаций РК и Азиатско-Тихоокеанского вещательного союза (ABU).

В работе мероприятия приняли участие представители крупнейших отраслевых компаний, в том числе генеральный директор Всеиндийского радио Файяз Шехряр и продюсер Japan Broadcasting Corporation Акико Огасавара.

Заместитель генерального директора ТОО «УК «Қазмедиа орталығы» Ерлик Каражан в своем приветственном слове к участникам пленарного заседания форума отметил, что мероприятие подобного масштаба проводится в Казахстане впервые за годы независимости.

– Такое солидное представительство – более 100 спикеров, собравшихся вместе, чтобы обсудить вопросы развития радио, безусловно, свидетельствует о большом интересе к казахстанскому медиарынку, – считает он.

Более 30 лет жизни посвятил радио региональный контент-директор Grant Broadcasters Ронни Стэнтон, по мнению которого радиовещательные компании мира сегодня ведут борьбу за аудиторию не только на «одной улице», но и с YouTube, Facebook и со всеми другими развлекательными медиа. С ним солидарен Файяз Шехряр, возглавляющий крупнейшую радиосеть в мире – All India Radio, в состав которой входят более 4 тыс. станций.

С оптимизмом смотрит в будущее международный консультант в области радио и новых медиа Стив Ахерн из Австралии.

– В последние несколько десятилетий было немало беспокойств по поводу того, что новые медиа способны уничтожить радио. – На самом деле нам не стоит об этом переживать, поскольку радио выживет, – уверен спикер.

Как отметил Стив Ахерн, современное радио в определенной степени видоизменилось, представляя собой комбинацию традиционных радиостанций на разных платформах, с помощью которых контент доставляется различным аудиториям. По мнению международного эксперта, люди вне зависимости от региона проживания сегодня слушают больше.

– Как показывают исследования, люди предпочитают больше слушать, чем смотреть, потому что параллельно с этим можно делать другую работу, – отметил спикер. – Радио становится более персональным, личным. С одной стороны, это информационный формат, с другой – развлекательный. Между ними существует континуум, в котором должны присутствовать равные «кусочки пирога».

Между тем сегодня все больше медиакомпаний прибегают к помощи искусственного интеллекта. Как, например, в Japan Broadcasting Corporation, где имеется специальное программное обеспечение, с помощью которого отбираются самые интересные новости по заданной теме. Считается, что использование искусственного интеллекта открывает новые возможности для развития медиаотрасли в целом.

Спикером одной из панельных сессий стал также Кирилл Волков, директор «Радио Астана» – информационно-музыкальной радиостанции. Аудитория столичного радио сегодня насчитывает более 1 млн слушателей. С 2017 года компания вещает в новом формате, который, помимо музыки, заполняется интер­активными прямыми эфирами, короткими новостями и аналитическими программами.

В рамках конференции Radio Asia 2018 состоялась сессия «Соз-дание радио для детей и молодежи», ее модератором выступила Карен Меркель, эксперт по образовательному контенту. Участники дискуссии поделились опытом того, как создавать незаурядный контент для самых прихотливых слушателей – детей.

– Мы были удивлены, насколько живой медиарынок в Казахстане, но его нужно развивать дальше. Что касается контента для детей, то для его создания необходимо приложить много усилий, чтобы передачи получались захватывающими, – поделилась своим мнением Ольга Буяр (ABU).

Завершился день Песенным фестивалем, объединившим артистов из Индии, Туркменистана, Китая, Индонезии, Турции, Вьетнама, Непала и других стран.

Сегодня в рамках третьего дня работы форума в Астане проходит международная конференция Media 2020. Ее участники обсудят развитие новых технологий в условиях трансформации глобальных медиа. Одна из сессий форума будет посвящена фейковым новостям.

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