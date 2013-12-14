Радость дружеских улыбок

Политика
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Обо всем этом Президент РК сказал так: «Самое дорогое, что у нас есть, – это согласие, мир и благополучие, и во многом это все сохранять в нашем обществе как раз и помогает Ассамблея народа Казах­стана». Очень правильные слова. Однажды, сидя за столом президиума нашей ассамблеи вместе с представителями других национальностей, я почувствовала, что мне очень хорошо, спокойно и радостно от такого единения. Это же, судя по их искренним улыбкам и сияющим глазам, похоже, испытывали и мои соседи слева и справа – представители других наций. Пусть так, благодаря Главе Казахстана, будет всегда.

Роза ИГИБАЕВА, член Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области

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