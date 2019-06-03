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​Радость и главная награда
Назгуль Испанова, Северо-Казахстанская область

В областном русском драматическом театре им. Н. Погодина собрались 16 семей из всех районов СКО и города Петропавловска. Дети, родители, бабушки, дедушки – все непринужденно общаются друг с другом, словно давным-давно знакомы. Впрочем, многие действительно успели подружиться за время конкурса, так как участвуют в нем не первый раз. Атмосфера мероприятия пробуждает не столько соревновательный азарт, сколько желание пообщаться с хорошими, добрыми людьми и зарядиться позитивом.

Участников регионального тура от имени главы Северо-Казахстанской области поприветствовал его заместитель Руслан Алишев:

– Этот конкурс, инициированный Елбасы Нурсултаном Назарбаевым­ в декабре 2013 года, получил широкую общественную признательность и стал любимым среди казахстанцев, и сегодняшнее мероприятие это подтверждает. В нашем обществе семья всегда остается связующим звеном между разными поколениями, хранительницей духовных и культурных традиций. Через семейные узы из поколения в поколение передаются все лучшие духовно-нравственные ценности нашего народа, толерант­ность, трудолюбие, любовь в родной земле, уважение к старшим, гостеприимство, целеустремленность в будущее.

Среди участников немало многодетных семей, а также семейных династий педагогов, врачей, хлеборобов. Впрочем, независимо от количества детей, профессиональной принадлежности, семейного стажа и прочих условий каждая из них – замечательный пример дружбы, поддержки, взаимопонимания, заботы и уважения. А потому проигравших в этом состязании нет. В финале были объявлены имена обладателей трех призовых мест, а также победителей по 6 номинациям. Всем вручены приятные и полезные в быту подарки.

А главный приз – Гран-при и путевку на республиканский этап конкурса – завоевала семья Мухамедьяровых из Уалихановского района.

Мухамедьяровы не первый раз участвуют в конкурсе «Мерейлі отбасы». В прошлом году заняли второе место. Глава семейства Болат проработал главным энергетиком более 30 лет, а его супруга Мафруза больше 40 лет посвятила школе, вела уроки в начальных классах. Вместе они воспитали 6 сыновей и 12 внуков. Семья творческая, среди детей есть и певцы, и артисты, и домбристы. Со спортом тоже дружат. По словам супругов, семья – это радость и награда.

– У нас в семье много общих интересов, – рассказала Мафруза Мухамедьярова. – К примеру, занятие музыкой. Мы с мужем всегда старались быть примером для наших детей. На нашем пути было много трудностей, но все вместе мы их преодолевали. Главное – ценить и уважать друг друга. 

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