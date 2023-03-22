Радость и веселье для всех и каждого

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Дина Боранбаева

Первое празднование Наурыз мейрамы с момента официального создания области Жетысу ознаменовалось яркими массовыми гуляниями.

В Талдыкоргане высадили почти тысячу саженцев, устроили домбра-party, выявили сильнейших палуанов и, конечно же, угостили всех желающих наурыз көже под звуки выступлений лучших артистов края и страны.

Древние традиции и современные тенденции крепко сплелись в программе торжеств. В областном центре празднования прошли под девизом «Нау­рыз – берекем, Наурыз – мерекем». В Талдыкорганском парке Победы в этот день высадили 961 саженец хвойных деревьев. Это и продолжение народного обычая, и исполнение поручений Главы государства по озеленению территорий Казахстана. В экоакции по очистке земли и высадке молодых саженцев мог принять участие любой желающий.

– Сегодня Наурыз мейрамы – это то самое консолидирующее начало, объединяющее наших граждан вокруг единой цели развития страны, – обратился с поздравлениями к землякам аким региона Бейбит Исабаев. – Во многом от взаимопонимания и единства наших с вами подходов, сплоченного труда и умения в нужный момент протянуть руку помощи тем, кому нужна поддержка, зависит эффективность проводимых Президентом системных преобразований и реформ в стране, направленных на повышение качества жизни населения. А созидание и благополучие – это и есть главные цели Наурыза. Пусть светлый праздник весны и обновления принесет в каждый дом, каждую семью счастье, радость и достаток, наполняя нас энергией для новых свершений во благо Жетысу и всего Казахстана.

Самыми веселыми и массовыми стали народные гуляния. Разнообразные мероприятия шли в разных частях растущего областного центра: на цент­ральной площади, в микрорайоне «Каратал», в парке «Жастар», в новых микрорайонах у драмтеатра им. Б. Римовой. В каждом из мест – особая атмосфера, своя тематика и яркая концертная программа.

Гастрономическое разнообразие смогли оценить гости праздника на выставке национальных блюд, богатство народных традиций и обычаев продемонстрировали на специальном показе. Прошли традиционные спортивные состязания, где лучшим вручали призы. А своеобразным ноу-хау стали массовая игра на самом популярном народном инструменте – домбра-party и национальное караоке, где мог спеть любимые произведения страны любой желающий.

Веселые торжества собрали в этноаулах сотни гостей. Тут и ярмарки народных изделий, и выставки достижений, и детские творческие работы, и вкусный наурыз көже.

– Этот праздник всех объединяет, дарит радость, веру в лучшее, – поделилась впечатлениями Татьяна Головацкая, которая с внуками приехала в областной центр из соседнего села Карабулак. – Хочу пожелать всем казахстанцам всегда такого весеннего настроения, улыбок, благополучия и процветания! Наурыз мейрамы құтты болсын!

С особым размахом и колоритом продолжились празднования Наурыза в Коксуском районе, где организовали конноспортивные состязания с внушительным призовым фондом в 10 млн тенге. Профессионалы и смельчаки с быстрыми и бойкими скакунами приняли участие в традиционных скачках бәйге, молодые парни и девушки попытали счастье в қыз қуу, смелые жигиты укрепили командный дух в көкпар, палуаны и спортсмены померились силами в қазақ күресі и других национальных состязаниях. Победители получили ценные призы, а абсолютно всем участникам досталось прекрасное праздничное настроение.

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