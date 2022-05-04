Радость победы

В Нур-Султане завершился XV городской конкурс «Шаттық-2022».

В Центральном концертном зале «Казахстан» прошел гала-концерт городского конкурса творческих открытий среди детей и подростков «Шаттық-2022», посвященного Году детей в Казахстане. Об этом напоминал и девиз творчес­кого форума «В центре внимания – детство!». А гала-концерт подтвердил, что «Шаттық-2022» стал уникальной площадкой открытого диалога поколений, где главные спикеры – дети нашей столицы.

В нынешнем году в фестивале приняли участие свыше 4 тыс. детей из 149 школ и 35 колледжей столицы. Как рассказал руководитель столичного управления образования Касымхан Сенгазыев, в течение 30 конкурсных дней, с 1 апреля, творческие коллективы и солисты боролись за победу в номинациях «Хореография», «Инструментальный жанр⁄сольное исполнительство», «Инструментальный жанр⁄ансамбли», «Вокальный жанр⁄сольное исполнительство», «Вокальный жанр⁄ансамбли», «Хор», «Театральное искусство», «Фотография», «3D-моделирование».

В финал прошли 47 претендентов. Задача гала-концерта – показать юных казахстанцев и рассказать о них, главное – сам ребенок, его талант, активная жизненная позиция, деятельность на благо общества.

– Победителей отбирало экс­пертное жюри – профессиональные артисты, специалисты в IT-отрасли, писатели. В гала-концерте участвуют лучшие, и они уже победители! Лауреаты получают не только ценные призы и подарки, но и заявляют о себе, демонстрируют свой талант на большой сцене, – сказал Касымхан Сенгазыев.

В нынешнем году триумфаторами «Шаттық» стали ребята из школ-лицеев № 1, 8, 15, 35, 48, 54, 58, 59, 64, 85, 89, 92, школ-гимназий № 2, 3, 4, 7, 10, 63, 77, 78, 86, гимназий № 6, 67, 81, общеобразовательных школ № 41, 55 и специализированного лицея № 82 «Дарын», из педагогического колледжа международного университета «Астана», школы Quantum STEM, школы-лицея BINOM SCHOOL, колледжа менедж­мента, бизнеса и образования.

Программа гала-концерта, в которую вошли выступления юных музыкантов, художников, вокалистов, танцоров, фотографов, театралов, ставших обладателями золотых медалей, оставила самые теплые впечатления в сердцах зрителей. Вмес­те с лучшими конкурсантами на сцену выходили солисты и творческие коллективы теат­ров «Астана Опера», «Жастар» и «Астана Балет».

Несомненно, любая победа – также заслуга педагогов. Поэтому на гала-концерте почетными грамотами были награждены более сорока педагогов, воспитавших юные дарования. Среди них, например, руководитель хора школ № 4 и № 48 заслуженный деятель РК Амантай Жумашев, который объединил для выступления учащихся из трех школ. Ребята исполнили произведение великого Абая «Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады».

Впечатлениями о празднике, организованном управлением образования г. Нур-Султана и столичным акиматом, поделились дети.

Так, ученица школы-гимназии № 3 Дина Аскаркызы выступала с танцевальным номером «Полет одуванчиков».

– Мы готовились не очень долго – полтора месяца. Сейчас наступила весна и появляются одуванчики, поэтому наш руководитель Анна Баумгертнер предложила нам этот танец. Мне очень понравились композиция и наши красивые костюмы, – сказала Дина.

Десятилетняя Аиша Абаш тоже танцовщица:

– Мы с девочками подготовили танец «Остановите время». Репетировали около 4 месяцев. Перед выступлением волновались. Но все получилось, и настроение у нас отличное!

Замечательное настроение было не только у участников гала-концерта, но и у их педагогов, друзей и родителей, которые пришли поддержать ребят.