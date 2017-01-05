​Радость в каждом сердце

Наступает самая светозарная и таинственная ночь в году, когда ангелы возвещают о рождении Спасителя мира. В эту ночь открывается нам Бог так, как он не был известен до того. Открывается нам таким, каким человек его ни помыс­лить, ни выдумать не мог. Бог непостижимый в Своем величии. Бог, сияние которого слепит очи, рождается среди людей, от Девы, от юной хрупкой отроковицы, которая так сумела поверить, так уйти, так углубиться в тайну неба, что Слово Божие стало реальностью земли…

Рождественская ель, подарки, детская радость – все это кажется таким родным и естественным, что у многих даже не возникает вопрос о том, а что же произошло больше двух тысяч лет назад? И почему теперь все исторические события маркируются пометкой «до» или «после» этой даты? Не будет преувеличением сказать, что в Рождестве человечеству открылось новое измерение времени. Бог приходит к людям во плоти. Творец всего сущего, Предвечный Сын Божий становится и сыном Марии. Он приходит не для того, чтобы явить Свое величие, а спасти человека от греха и смерти.

Многим знакома добрая сказка о елочке, которая, когда деревья пришли поклониться Младенцу Христу, смиренно стояла в дверях, не имея подарков и боясь его уколоть, пока другие деревья не дали ей свои плоды – орехи, цветы, яблоки, апельсины, чтобы она могла одарить Спасителя (по другой версии елочку украсил звездами ангел). Христос с улыбкой потянулся к деревцу, и так ель стала символом Рождества.

О каждом из нас есть у Бога свой промысел. Только Его святая воля наполняет нашу жизнь смыслом. Кажется, все идет размеренно и предсказуемо, но вот наступает день, когда происходит то, что обыч­но называется чудом – Рождество Христово. Праздник этот, наравне с Пасхой, уже давно стал популярным даже среди не очень религиозных людей. У каждого человека свое Рождество. Для кого-то это посещение рождественской службы, для кого-то – тихие посиделки в кругу семьи, а для некоторых – еще и веселые традиционные гулянья.

Всякий раз на Рождество хочеся взлететь над суетой, найти самые небанальные душевные слова поздравлений и пожеланий своим дорогим и любимым людям. И услышать то, что согреет сердце. Потому что как бы ни желали мы денег, уюта в доме, стабильности на работе и всяких других приятностей, тепло человеческих отношений – первостепенно, жизненно необходимо. И в этот праздник пусть именно о его увеличении помечтают все-все-все.

…На улице еще темно, но день уже увеличился на несколько минут. Значит – с Началом Света! С наступающим Рождеством!