Жители Караганды горячими баурсаками и пловом встретили первый послекарантинный Наурыз.

Нынешний Наурыз стал для жителей карагандинского региона поистине долгожданным праздником. Из-за карантинных ограничений люди два года не могли массово радоваться приходу весны. Хотя душа требовала живого человеческого общения. И вот этот момент настал. Во вторник, 22 марта, жители региона заполонили центральный парк культуры и отдыха, чтобы вместе отметить праздник весеннего равноденствия. Народ соскучился по концертам на свежем воздухе, звуку шипящего масла и вкусу свежеис­печенных баурсаков. Ими угощали и детей, и взрослых. А тем, кто хотел подкрепиться основательнее, предлагали шашлык и плов, приготовленный на огне в огромных казанах.

– Радует, что наконец-то нам разрешили отмечать праздники с размахом, – с улыбкой говорит пенсионер Сергей Сафронов. – Мы уже устали сидеть дома и бояться коронавируса. Душа требует музыки, танцев и свежих впечатлений. Поздравляю всех казахстанцев с долгождан­ным праздником Наурыз!

В центральном парке Караганды обуст­роили юрточный городок. В них бюджетные и коммерческие организации накрыли дастарханы. Каждый пытался привлечь к себе как можно больше гос­тей. Пожалуй, самой креативной стала юрта горно-металлургической компании «АрселорМиттал Темиртау». Здесь оборудовали несколько тематических фотозон. Любой желающий мог запечатлеть себя в шахтерской каске и с отбойным молотком на фоне горного горизонта, сложенного из кирпичиков черного, как уголь, пенопласта.

В одной из юрт проходило соревнование по игре тогызкумалак. Другие состязания из-за метели перенесли в спортивный комплекс «Жастар». Здесь прошли показательные выступления юных спортсменов, которые занимаются карате, боксом, дзюдо, самбо и фехтованием. А любители приняли участие в соревнованиях по гиревому спорту, армрестлингу, арқан тарту и асық ату.

Праздничное настроение жителям Караганды продарил водитель городского автобуса № 43 Айдос Аринов. Он вместе с помощницами в нарядных казахских костюмах раздавал пассажирам наурыз-көже и баурсаки. Люди были приятно удивлены и с благодарностью принимали угощение. В праздник весеннего равноденствия народ вспомнил, что значит улыбаться без маски и находить радость в мелочах.