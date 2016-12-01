Радостные хлопоты

Накануне знаменательной даты в областном центре сданы в эксплуатацию два 9-этажных жилых дома на 72 и 126 квартир. Ключи от них в торжественной обстановке аким СКО Ерик Султанов вручил педагогам Айсулу Мейрамовой, Айымгуль Какеновой, выпускникам детского дома Динаре Аугалиевой, Вадиму Ороси, Игорю Васильеву, военнослужащему Владиславу Подолею и другим.

Большинство виновников торжества – работники бюджетной сферы, сироты, предприниматели не из крупных, те, кто самостоятельно вряд ли смог бы приобрести жилье. Как, например, индивидуальный предприниматель, занимающийся пошивом одежды, Роза Аманбаева – мать семерых детей, 12 лет ожидавшая переезда в собственную 3-комнатную квартиру. Но вот мечта сбылась, и, считают новоселы.

Символично, что столь радостное событие в их жизни произошло в канун Дня Первого Президента – человека, благодаря мудрой политике которого, говорил в ответном слове Вадим Ороси, в нашей стране строятся дома, создаются рабочие места, и молодежь смело берется за большие дела, чувствуя уверенность в завтрашнем дне.