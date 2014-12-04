Свежий выпуск Радостные церемонии Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область

В Петропавловске по улице Ухабова построено 4 дома, предназначенных прежде всего для молодых семей, среди которых, например, Гульнур и Серикжан Бейсембековы и Надежда и Василий Унгефуг, ставшие теперь соседями. В торжественной обстановке вручив новоселам ключи, аким области Ерик Султанов обошел несколько квартир, поздравляя новоселов и проверяя качество строительства. Замечаний не нашлось.

А в Аккайынском районе глава региона принял участие в церемонии открытия новой поликлиники на 250 посещений в смену – еще одном объекте, появившемся благодаря инициированной Лидером нации программе «Сто школ, сто больниц». Подаренный им реанимобиль стал существенным дополнением к материальному обеспечению медучреждения.

Сделано в этом направлении немало. Центральная районная больница в селе Смирново оснащена на современном уровне. В совокупности с социальным пакетом это позволяет решить самую актуальную проблему системы – кадровую. В районе действуют квалифицированные специалисты, в последнее время штат ЦРБ пополнили 8 выпускников медицинских вузов, на месте им выплатили подъемные, предоставили жилье.

Кстати, до конца года в районах области должны вступить в строй еще две такие же современные поликлиники.

