Радостовец предложил отозвать из Парламента законопроект о занятости населения
Инга Селезнева
С предложением отозвать из Парламента законопроект о занятости населения выступил на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты населения РК исполнительный директор ОЮЛ "Республиканская ассоциация горнодобывающих и горно-металлургических предприятий" Николай Радостовец, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Все-таки я все больше прихожу к мысли, что, учитывая новые назначения в министерстве, нам очень важно было бы вот сейчас посмотреть на вопрос обеспечения рабочими местами с позиции стимулирования создания новых рабочих мест. Появятся новые рабочие места, и люди будут находить работу", – высказал свое мнение Радостовец.
Он отметил, что в настоящее время законопроект о занятости содержит больше отчетности и мониторинга и там нет достаточных стимулов для создания новых рабочих мест.
"Что я предлагаю. Сейчас было бы справедливо оценить ситуацию по новым рабочим местам трезво , с учетом цифровизации, с учетом требований ВТО и отозвать из Парламента закон о занятости населения. Он, честно говоря, в такой редакции не ответит на те вопросы, которые поставил Президент", – предложил он.