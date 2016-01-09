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​Радует игра, а не счет
Юрий МАКАРОВ

При этом казахстанцы опять показали неплохой футбол, о чем старший тренер сборной РК Ойрат Садуов и сказал на послематчевой пресс-конференции: «Я думаю, что в плане футбола игра была хорошей и веселой. Такие матчи нравятся зрителям. Конечно же, финны имели преимущество, выглядели получше и посвежее нас. Мой коллега остался доволен первым таймом, а я хочу похвалить своих подопечных за второй отрезок игры. Во втором тайме они показали тот футбол, который мы хотим видеть в их исполнении».

Вчера наши футболисты встречались со сверстниками из Эстонии, а сегодня играют с командой Молдовы.

Удачное начало

С победы начала выступления на чемпионате мира по хоккею с шайбой среди женских команд (U 18) казахстанская дружина. Напомним, что турнир в первом дивизионе (группа «А») проходит в австрийском городе Шпиттале.

Первый матч подопечные главного тренера сборной РК Ирины Могильниковой проводили против китайской команды и завершили его со счетом 5:2 (2:1, 0:1, 3:0) в свою пользу. Шайбы в составе победительниц забросили Малика Алдабергенова (2), Анастасия Пецевич (2) и Анастасия Морозова. В тот же день в нашей группе спортсменки Австрии со счетом 12:0 обыграли соперниц из Румынии.

В другой группе на старте были зафиксированы такие результаты: Италия – Великобритания – 3:1, Польша – Австралия – 11:0. Вчера сборная Казахстана играла с хоккеистками Румынии, а завтра скрестит клюшки со сверстницами из Австрии.

Исход легионеров

Ведущие футзальные клубы Казахстана «Кайрат» и «Астана-Тулпар» в преддверии нового года и сразу после праздника сообщили своим болельщикам о расторжении либо завершении контрактов с рядом ведущих игроков.

Столичный клуб покинули бразильцы Игор (вратарь), Алекс (защитник) и универсал из Сербии Владимир Лазич. Алматинский «Кайрат» простился с бразильцами Жоаном, Алешандре и Лукаяном, причем Алешандре Мораэс де Оливейра сдан на пять месяцев в аренду российскому клубу КПРФ, после чего вернется в клуб.

Тем временем лучшим снайпером чемпионата Казахстана после 10-го тура остается бразилец из «Астаны-Тулпара» Болинья, забивший 15 голов. Далее идут Чингиз Есенаманов («Кайрат») – 11, Диваней («Кайрат») и Олег Солуменко («Аят», Рудный) – по 10.

Вместе весело шагать...

Казахстанские теннисистки и теннисисты после второго круга окончательно завершили свои выступления в первых в новом году турнирах WTA и ATP. Зарина Дияс в Шеньчжене (Китай) проиграла чешке Катержине Синяковой – 0:6, 4:6, а Михаил Кукушкин в Брисбене (Австралия) уступил дорогу в четвертьфинал японцу Кеи Нишикори – 3:6, 4:6.

Получше обстоят дела у наших спортсменов, выступающих в Happi Valley Chellenger (пригород Аделаиды, Австралия). Правда, в одиночных соревнованиях и Александр Недовесов, и Андрей Голубев уже распрос­тились с надеждой на призовые места, а вот в парном разряде оба пробились в четвертьфинал. Недовесов с Денисом Молчановым (Украина) во втором круге одержал верх над колумбийцем Алехандро Гонзалесом и аргентинцем Ренцо Оливо – 6:0, 6:7, 10:7. Андрей Голубев и Маттео Донати (Италия) на этой же стадии турнира обыграли австралийцев Стивена ван Уорда и Марка Полманса – 6:4, 6:4.

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