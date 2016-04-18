​Радуга мелодий

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

На сцене выступили творческие коллективы этнокультурных объединений из разных регионов страны: хореографический ансамбль «Татулык» татаро-башкирского ЭКО (Атырау), солист чечено-ингушского ЭКО «Вайнах» Ислам Музаев (Актау), творческий коллектив «Арарат» армянского ЭКО из Западно-Казахстанской области, солистка ансамбля дунганского этнокультурного объединения «Вынхуа» Шахноза Мачинова (Тараз), а также творческие коллективы более десяти этнокультурных объединений Актобе.

По словам директора Дома дружбы Розы Беркешевой, ежегодный фестиваль приобрел статус республиканского. Его цель – укрепление духовного единства, дружбы, взаимообогащение культур, воспитание казахстанского патриотизма.

Открыл фестиваль Чешский культурно-просветительный центр, представивший популярную чешскую польку. С большой сцены Дома дружбы звучали песни на казахском, русском, украинском, немецком, армянском, корейском, чеченском и других языках. Солистов сменяли хореографические коллективы.

Ислам Музаев пел на родном чеченском, русском и казахском языках, все композиции посвящены родной земле. В Казахстан он переехал из Чеченской Республики 16 лет назад. Говорит, что здесь обрел вторую родину. Ислам нашел себя в музыкальном творчестве – пишет песни, учится в музыкальной школе Актау. Вместе с продюсером в нынешнем году в День благодарности организовал благотворительный концерт и собранные средства передал семье из поселка Шетпе, где двое малышей нуждались в лечении. Этот концерт, говорит Ислам, он посвятил в первую очередь гостеприимному казахскому народу.

Ярко, задорно выступил детский фольклорный ансамбль ложкарей «Барвинок» украинского этнокультурного объединения «Оксана» из Актобе, исполнивший и «Катюшу», и «Полет шмеля». В ансамбле 15 участников от 5 до 14 лет, мальчики и девочки. Художественный руководитель Татьяна Карант рассказала, что «Барвинок» недавно занял третье место на международном детском конкурсе, также выезжал с концертами в страны ближнего зарубежья. При объединении «Оксана» создан и народный хор, его участники на фестивале исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы».

Праздник музыки, песни и танца шел два дня. На итоговом концерте все участники были награждены дипломами и ценными подарками, а победителям предоставлено почетное право выступить в масштабном гала-концерте, который пройдет 1 мая, в День единства народа Казахстана, на сцене Центрального парка имени Первого Президента РК.

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