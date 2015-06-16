Радуга "ЯркоКросса" Статьи 778 Уак МАНБЕТЕЕВ

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Первыми на дистанцию отправились самые юные участники марафона. Им в отличие от взрослых предстояло пробежать 2 км. Перед забегом прошла разминка с инструктором: необходимо было размять суставы и "разогреть" мышцы, чтобы физическая нагрузка не сказалась на здоровье. Предъявлялось и еще одно требование – на старт все должны выйти в белых футболках.



При этом ни о каком уроне для личного бюджета речь не шла: организаторы сами обо всем позаботились – после регистрации все участники получили рюкзаки и белые футболки.



Дистанцию марафона разбили на пять цветных отрезков – оранжевый, зеленый, синий, красный и желтый. На каждом из таких пунктов следования бегунов забрасывали сухими красками определенного цвета. Порошки эти, как утверждают организаторы, состоят из пищевых ингредиентов и абсолютно безопасны. К финишу забега тысячная бегущая толпа напоминала огромную радугу.



Средства от продажи билетов для участия в "ЯркоКроссе", по словам директора РОО "Посади дерево" Даурена Жолдасбаева, пойдут на высадку молодых саженцев.



– Одна из целей "ЯркоКросса" – борьба с гиподинамией. Большинство горожан работает в офисах и, как следствие, мало двигается, – говорит Даурен Жолдасбаев. – Посредством такого яркого и веселого мероприятия мы приобщаем людей к здоровому образу жизни и занятиям спортом.



Вот уже третий год подряд "ЯркоКросс" проводится в Алматы, Астане и Караганде. В нынешнем году география праздничного марафона расширилась: 30 августа эстафету подхватит Шымкент. По словам организаторов «красочного» забега, за сезон они намерены потратить 8,7 тонны цветных порошков!