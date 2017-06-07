Радуга Жетысу

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Асет Калымов, Талдыкорган
Общественные деятели Жетысу совместно с активистами Ассамблеи народа Казахстана устроили ряд торжественных мероприятий, посвященных 25-летию создания Русского культурного центра Алматинской области. Акции, творческие конкурсы, концерты продолжались целый месяц и завершились ярким фестивалем славянской письменности и культуры, на который прибыло много гостей из других регионов республики, а также из соседней России. В рамках фестиваля мастера-ремесленники из Алтайского края РФ представили изделия народно-прикладного искусства на специальной выставке во Дворце языков Талдыкоргана.

Здесь же состоялось заседание «круг­лого стола», в ходе которого отечественные и зарубежные эксперты обсудили основные положения статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». В своем выступлении заместитель председателя Мажилиса Пар­ламента РК, глава Ассоциации русских, славянских и казачьих организаций Казах­стана Владимир Божко отметил, что за годы независимости этнокультурные объединения страны укрепили мир, согласие, дружбу, о чем всегда говорит наш Президент.

– Благодаря единству народа, мы достигли впечатляющих результатов в экономике, образовании и других важных сферах, – подчеркнул спикер. – Сегодня по всей республике свои юбилеи отмечают многие этнокультурные центры. Это говорит о том, что у нас развивается культура этносов, удовлетворяются их духовные потребности, а главное – обеспечена стабильность в обществе. Не случайно в программной статье Президента сделан упор на духовную модернизацию, а также пропаганду лучших традиций и обы­чаев народа. Это важнейший фактор объединения граждан, воспитания патриотизма.

В свою очередь аким области Амандык Баталов сообщил, что для реа­лизации программных установок статьи Президента в регионе создана специаль­ная комиссия, в которую вошли видные общественные и культурные деятели, журналисты, представители государственных органов, политичес­ких партий, этнокультурных объединений. Работа комиссии должна отразить духовные ценности, богатое историческое прошлое края Жетысу.

Поздравив с юбилеем областной русский культурный центр, глава региона отметил его весомый вклад в укрепление внутриполитической стабильности. Русский язык, литература и традиции стали неотъемлемой частью многогранной культуры народа Казахстана. Сегодня представители разных национальностей принимают активное участие в таких праздниках, как «Рождественские вечера», «Масленица», «Дни славянской письменности и культуры». Социальные проекты, реа­лизуемые центром, играют важную роль не только в развитии культурного наследия, но и налаживании сотрудничества с научными учреждениями и вузами России.

Своим мнением на встрече поделились также руководитель военно-пат­риотического клуба «Жас жауынгер» из Астаны Владимир Шацков, представитель Россотрудничества в РК Ирина Переверзева, другие участники заседания. По оценкам экспертов, руководство нашей страны проводит эффективную политику по укреплению гражданского мира, межэтничес­кого и межконфессионального согласия. Созданы наилучшие условия для развития культуры, языка, обычаев и традиций всех этносов, проживающих в Казахстане. Республика динамично движется вперед, и нет сомнений, что задачи по модернизации общественного сознания будут успешно выполнены.

В этот же день в талдыкорганском Дворце культуры им. И. Жансугурова состоялась церемония награждения активистов русского культурного центра. Торжества завершились гала-концертом «Радуга Жетысу» с учас­тием танцевальных и фольклорных коллективов «Зори Семиречья», «Сударушка», «Шағала», «Горец». Попурри из русских народных танцев, композиции «Қазақ биі» и зажигательной кавказской лезгинки привели зрителей в полный восторг.

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