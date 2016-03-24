​Радушие стражей порядка

В день праздника они приготовили более 200 килограммов плова и 300 лит­ров борща и куырдака и бесплатно раздавали их всем желающим. А таковых нашлось немало: возле «полицейской» юрты (занявшей, кстати, по итогам смотра-конкурса второе место), было чем заняться и на что посмотреть. Тут тебе и качели, и верблюды, и лошади, и ослики, и словно из сказания явившийся беркутчи со своей сильной птицей... Ну, а детская вокальная группа ДВД СКО, хоть и неслись отовсюду песни, выделялась задором, придав концерту особенно теплую атмосферу. Так что для соблазнившихся исходящими от казанов ароматами впору пришлась и установленная рядом с юртой вместительная палатка.

Надо еще принять во внимание, что любой праздник для полицейских означает несение службы в усиленном режиме. Тут без вариантов: начальник ДВД генерал-майор Берик Билялов однозначно потребовал от подчиненных безукоризненного обеспечения общественного порядка в местах массовых гуляний, на территории населенных пунктов вообще и на дорогах, где дождь, снег и гололед при сильном ветре создали экстремальные условия. Что ими было в точности исполнено.

Сотрудники местной полицейской службы во главе с начальником МПС ДВД полковником Канатом Айтбаевым нашли время посетить пункт ночного пребывания лиц без определенного места жительства, где в тот момент находилось порядка 20 человек. И не с пустыми руками явились, а как требует древний обычай, принесли ароматные кушанья, баурсаки, соки. Постояльцы пункта потом говорили, что такой визит стал для них приятным сюрпризом. Но, если припомнить, не первым. Строго спрашивая с нарушителей закона, североказахстанские полицейские по-доброму относятся к людям, оказавшимся в сложной житейской ситуации. Наурыз ведь не одномоментная акция – духовная составляющая праздника распространяется далеко за пределы даты. Не так давно, например, полицейские тоже встречались с бездомными: тогда люди в погонах подарили им собранные личным составом одежду и обувь.