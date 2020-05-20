​ «Радушно распахнуты двери поэту…»

Первая книга Абая

После кончины великого поэта и мыслителя его племянник Какитай Искаков и сын поэта Турагул к весне 1905 года собрали стихи Абая. Мурсеит Бикейулы, обладавший калли­графическим почерком, за месяц переписал все стихи и песни акына арабским шрифтом на казахско-чагатайском языке, собрав эти бессмертные творения, которые были в памяти и на слуху аулов Жидебая, Борли и ряда других мест вблизи Семея.

Надо особо отметить, что Абай (Ибрагим Кунанбаев, 1845–1904) в силу своего таланта, воспитанный на арабской поэ­зии, с детства прекрасно знал тюркскую мифологию и эпос, он также хорошо понимал, что музыка в образе домбры есть в каждой юрте. Благодаря именно ей и неумирающей памяти народа фольклор сохранился и дошел до наших дней.

Абай, на мой взгляд, нашел самый верный путь передачи своих стихотворений, песен и переводов – через мелодику. Так родилась «Песня Татьяны». Именно песня. Она переходила из одной юрты в другую, из аула в аул и разошлась по всей необъятной степи. Даже прозаи­ческую вещь Лермонтова «Вадим» Абай переложил стихами. А последователь Абая – Шакарим – перевел «Дубровского» в стихах. Это все можно отнести в полной мере и к произведениям Абая.

За исключением одного-двух стихотворений, опубликованных в омской периодике, Абаю не довелось увидеть своих печатных изданий. И по велению времени нового, XX столетия, когда, можно сказать, начала формироваться прогрессивная плеяда казахской интеллигенции в лице Алихана Бокейханова, Ахмета Байтурсынова, Мыржакыпа Дулатова и юных еще Магжана Жумабаева и Султанмахмута Торайгырова, необходимость издания стихов Абая стала очевидным и непреложным историческим фактом.

Для этой благородной цели – собрать и переписать для последующего издания – Мурсеи­ту Бикейулы была выделена отдельная юрта. В конце июня 1905 года Какитай Искаков приехал к Алихану Бокейханову с готовой рукописью. Она состоя­ла из 17 частей, а в конце была дана за авторством Какитая развернутая биография Абая, сведения об его отце Кунанбае и матери Улжан. Это первая био­графия поэта, которая увидела свет через несколько лет (в 1909-м) вместе со стихами Абая в электропечатне Ильяса-мырзы Бораганского. После ряда поправок и уточнений Алихан Бокейханов вернул рукопись и напутствовал издать будущую книгу в Петербурге.

Таким образом, книга основоположника казахской письменной литературы Абая Кунанбаева была издана тиражом 1 000 экземпляров и почти полностью послана на имя Какитая Искакова в Семипалатинский край. По одним сведениям, книга Абая была издана за счет издателя, Ильяса-мырзы Бораганского, по другим – Какитай Искаков и Турагул сами собрали средства. Думаю, что были общие затраты с той и иной стороны, которые были едины в своей благородной цели – издать во имя будущего книгу стихов Абая.

Алихан Бокейханов еще при жизни Абая писал о его таланте, а в 1905 году в газете «Семипалатинский листок» опубликовал на русском языке биографию поэта. Через два года, в 1907-м, в «Записках Семипалатинского подотдела Западно-Сибирского отдела Императорского русского географического общества» также была опубликована за авторством Алихана Бокейханова биография Абая, но уже с фотографией поэта. В конце статьи сообщалось, что вскоре должна выйти книга Абая. Однако арест царскими влас­тями Алихана Бокейханова (1906–1908) помешал изданию книги Абая. Рукопись со стихами поэта осталась в портфеле Бокейханова, когда он сидел в Павлодарской тюрьме.

После выхода книги Абая Мыржакып Дулатов в газете «Казах» опубликовал статью «Абай», где уделил заслуженное внимание изданию.

…Ильяс-мырза Бораганский родился в Бахчисарае в 1852 году в состоятельной дворянской семье рода Бораган, имеющей кровные корни крымскотатарских и кумыкских ханов и князей. Известный писатель, ученый-абаевед Каюм Мухамедханов в своей небольшой, но емкой по содержанию книжке-брошюре «Ильяс Бораганский – первый издатель книг Абая» пишет, как обнаружил газету «Тажиман», которая издавалась с 1882 года, где были опубликованы сведения об этом благородном человеке.

Кстати, эту газету в конце XIX – начале XX столетия выписывали Абай и отец Каюма, Мухамедхан Сейткулов. Многолетние поиски Каюма-ага, а также помощь классика башкирской литературы Сайфи Кудаша и профессора А. Н. Кононова увенчались успехом: впервые был воссоздан образ издателя Ильяса Бораганского и опубликован научный труд о его жизни и судьбе.

Исходя из этого, а также данных интернет-ресурсов нам ныне известно, что Ильяс Бораганский с 15 лет обучался в Турции издательскому делу (уехал в 1867-м). Затем вернулся в Крым, а с 1876 года стал путешествовать по городам России. До 1917-го жил в Петербурге, с 1898 по 1908 год читал лекции на турецком языке в Петербургском университете, параллельно занимал должность каллиграфа при Министерстве иностранных дел Российской империи.

В это время занялся издательским делом, открыл типографию. Выпускал книги на арабском, русском, турецком и фарси. Выпустил труды востоковеда А. Н. Самойловича, в 1899-м на татарском с крымским наречием издал к юбилею А. С. Пушкина «Бахчисарайский фонтан».

В 1911 году царское правительство запрещает ему печать книг мусульманско-религиозного содержания. Отныне ему приходилось издавать труды только русских востоковедов. И тем не менее известно, что в 1913 году Бораганский выпус­кал религиозную литературу по учению Абу Ханифы.

После революционного переворота 1917 года Ильяс Бораганский обучает башкирских красноармейцев печатному делу, издавая для башкирской конной дивизии газету «Салават». Это было связано с тем, что в Петроград вошла башкирская конная дивизия для защиты столицы от Юденича. С 20-х годов прошлого столетия он жил в Стерлитамаке, куда перевез из Петербурга свою типографию.

Подвижника, просветителя и издателя Ильяса Бораганского, вероятно, не коснулись сталинские репрессии. По крайней мере, никаких сведений об этом нет. Предположительная кончина в разных источниках дана по-разному – от конца 20-х годов до 1942-го, место захоронения, по всей видимости, Стерлитамак.

Книга Абая, изданная Ильясом Бораганским в Петербурге в 1909 году арабским шрифтом, как уже говорилось, состоит из 17 частей.

В первой – стихи 1886–1891 годов. Это период, когда талант Абая достиг своей творческой высоты и непревзойденного мастерства. Во второй части необходимо отметить программные стихотворения «Поэзия – властитель языка», «Не для забавы я слагаю стих».

Третий раздел состоит из 17 стихов. Четвертый полностью посвящен теме любви, здесь – гениальная песня «Свет луны в ночь без ветра». В пятом разделе 10 произведений, среди них актуальное стихотворение «Не вечна наша добродетель». В шестом (11 cтихо­творений) выделим «За товаром каждый рвется на базар». В седьмом разделе всего два стихотворения.

Восьмой раздел состоит из «Сегіз аяқ» – «Восьмистиший». Это вершина философской поэ­зии Абая.

В девятом – три стихотворения, воспевающие девичью красоту. В 10-м по 13-й разделы представлены ставшие хрестоматийными стихотворения о временах года («Лето», «Осень», «Зима», «Весна») и другие. 14-й посвящен народному виду охоты с беркутом.

В 15-м разделе – переводы сочинений Пушкина, Лермонтова, Крылова, Толстого, а также переложение стихов Гёте, Шиллера, Байрона, Мицкевича. Всего 42 стихотворных перевода.

В 16-м разделе интересна абаевская метафора «У камыша есть уши». 17-й состоит из двух поэм – «Масгуд» и «Искандер», написанных Абаем в духе восточных дастанов.

О переводах русских поэтов

Мне по своему профессиональному ремеслу переводчика ближе именно переводческая деятельность Абая. Остановлюсь более конкретно на этом.

Творческая связь гения казахской поэзии с литературной Россией была, можно сказать, на молекулярном уровне. И если переводы Абая стихов Пушкина, Лермонтова, Крылова широко известны, и этому феномену посвящены многочисленные научные статьи и целые тома исследований казахских и русских ученых-литературоведов, то есть и малоизученная часть переводческого наследия Абая.

Это перевод на язык казахский произведений Антона Дельвига, Якова Полонского и Ивана Бунина.

Романс Дельвига «Не осенний частый дождичек» Абай переложил на мелодию домбры. Вполне естественно, что романс русского поэта зазвучал через абаевский перевод под звуки степной домбры.

Абай глубоко ценил традиции русской классической литературы. Он первым в казахской степи не только перевел произведения Пушкина, Лермонтова, Толстого, но и через русские переложения интерпретировал произведения Гёте, Шиллера, Байрона, Мицкевича.

В 1899 году Абай перевел стихотворение Якова Полонского «Сердце». Необходимо отметить, что автор известного романса «Песня цыганки» («Мой костер в тумане светит…») был в свое время знаком с Чоканом Валихановым, первым казахским ученым, когда тот жил в Санкт-Петербурге, и не раз в письмах своим друзьям упоминал имя поэта и ученого.

Этот перевод Абая в первых посмертных изданиях значился как перевод стихотворения Лермонтова. И только в академическом издании 1948 года в примечаниях было указано, что «Сердце» не принадлежит Лермонтову, а затем в энциклопедии «Абай» (1995) было зафиксировано авторство Якова Полонского.

Такой же случай произошел и с переводом раннего стихо­творения Ивана Бунина «Не пугай меня грозою» (1888). Абай перевел его в 1893 году. В изданиях произведений Абая в 1933 и 1940 годах в примечаниях было указано соответственно «из Пушкина» и «из Лермонтова». А при подготовке академического издания 1948 года со ссылкой на исследования Есмагамбета Исмаилова в примечаниях дано, что это стихотворение Ивана Бунина и взято из полного собрания сочинений 1915 года.

Здесь необходимо уточнение. Земная жизнь Абая завершилась в 1904 году. Следовательно, Абай для перевода использовал оригинал более раннего издания, то есть до 1893 года. Возможно, это стихотворение взято из периодического литературного журнала конца XIX века «Просвещение», где публиковался Иван Бунин.

И что еще характерно: когда творчество Бунина было под запретом, вплоть до 1956 года, в Алма-Ате в 1948-м не побоя­лись включить в академичес­кое издание Абая этот перевод, с точной ссылкой на автора в примечаниях. Лауреат Нобелевской премии Иван Алексеевич Бунин и не подозревал, что в далекой и неизвестной ему Алма-Ате под редакцией Мухтара Ауэзова издан академический том великого казахского поэта, где есть и его стихотворение «Не пугай меня грозою» 1888 года в переводе на язык Абая.

В стихах поэта – душа народа

Произведения самого Абая переводили во многом благодаря опять же мудрым усилиям Мухтара Ауэзова В. Шкловский, В. Рождественский, С. Липкин, М. Петровых, В. Звягинцева, Л. Озеров. Эта творческая эстафета продолжалась до конца прошлого века (переводы М. Дудина, Ю. Кузнецова, А. Кодара).

С началом нового столетия продолжает эту благородную миссию астраханский поэт-переводчик Юрий Щербаков. Архимандрит Геннадий (Гоголев), позднее епископ Каскеленский и викарий Астанайской епархии перевел стихами фрагменты книги Абая «Слова назидания» в духе сближения казахской и русской культур на основе просвещенного либерального ислама.

Разумеется, в поэзии не должно быть прогресса как такового. Это утверждение моего учителя по Высшим литературным курсам, поэта, большого мастера перевода Александра Межирова.

Действительно, разве можно писать лучше Пушкина, Лермонтова и Абая, Мандельштама, Пастернака и Магжана? Конечно же, нет. И все-таки перспектива мастерства должна присутствовать внутри самого поэта и переводчика, ибо каждый поэт – это точка Вселенной.

Издание первой книги Абая (1909 год) положило начало изданию современной казахской литературы. Буквально через три года в Казани в издательстве Каримовых вышел первый сборник стихов Магжана Жумабаева «Шолпан», где было опубликовано стихотворение «Золотому хакиму Абаю».

Интересно проследить последующие издания великого Абая.

1921 год. Казань. Издание на казахском языке арабской графикой, составитель Бернияз Кулеев.

1922 год. Ташкент. Произведения Абая на казахском языке, арабская графика, составитель Какитай Искаков.

1933 год. Алматы. Полное издание стихов Абая. Латинская графика, составитель Мухтар Ауэзов.

1934 год. Алматы. Избранное, латинская графика.

1936 год. Алматы. Абай Кунанбаев. Избранное. Язык русский. Руководитель переводческой группы Всеволод Рождественский.

1939 год и 1940 год. Произведения Абая в двух томах на казахском языке, латинская графика.

1940 год. Москва. Абай Кунанбаев. Лирика и поэмы. Перевод на русский язык. Под редакцией Мухтара Ауэзова и Леонида Соболева.

1948 год. Алматы. Полное академическое собрание сочинений Абая, кириллица.

Я показал только основные издания книг Абая за первую половину XX столетия, началом которым послужила первая книга, изданная Ильясом Бораганским в 1909 году в Петербурге. Добавим, что в ­1970-м в издательстве «Прогресс» (Москва) вышли книги Абая в переводе на английский и арабский языки.

В конце ХХ века (1995 год) отмечалось 150-летие великого казахского поэта Абая (Ибрагима) Кунанбаева под эгидой ЮНЕСКО. Его произведения были изданы на разных языках, прошли торжества в культурных центрах планеты, включая штаб-квартиру ЮНЕСКО в Париже. Появилась энциклопедия «Абай».

Где бы ни издавались произведения Абая, на любом языке мира гениальное вещество поэ­зии основоположника казахской письменной литературы всегда находило благодарный отклик в сердцах ценителей прекрасного в силу самого великого таланта казахского народа.

Заканчиваю статью поэтическими строками известного русского поэта, переводчика Абая – Константина Алтайского:

Радушно распахнуты двери

поэту

В домах и лачугах Вселенной

большой.

Абай Кунанбаев шагает по свету

С прекрасною, нежной и муд­рой

душой…

Знакомясь с Абаем, далекие

страны

Узнали не только его самого, –

Все краски,

Все звуки,

Всю ширь Казахстана,

Легенды и думы народа его.

