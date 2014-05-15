Радушно встречала казахская степь

Его посадку обеспечивали более 200 специалистов российских поисково-спасательных служб. В аэропорту Сарыарка Михаила Тюрина, Коити Ваката и Ричарда Мастраккио встречали руководство города и журналисты.

У российского космонавта Михаила Тюрина за плечами уже три длительные экспедиции. Он не раз бывал в Казахстане как участник и разработчик экспериментов, связанных с факторами космических полетов. Астронавт Коити Ваката – первый японец в составе экипажа длительной экспедиции. Завершившийся полет стал четвертым для астронавта НАСА, 54-летнего Рика Мастраккио. Бортинженер МКС имеет 38 часов работы в открытом космосе.

Гости улыбались и демонстрировали отличное самочувствие. И это – после полугодового пребывания в невесомости! Можно только догадываться, как тяжело дается такая «легкость». Поэтому организаторы встречи в аэропорту Сарыарка сделали ее лаконичной. По закону гостеприимства аким города Мейрам Смагулов поздравил гостей с возвращением на Землю и вручил подарки на память о Казахстане.

Короткой получилась и пресс-конференция. Журналисты спросили у японского астронавта, на каком языке он общался с роботом на борту. И доктор ракетно-космического машиностроения, специалист по робототехническим операциям сказал: «На родном». А Михаил Тюрин на вопрос нашей газеты о том, говорят ли на МКС о политике, ответил: «Конечно! Но это не борьба за приоритеты. Мы ничего не делим, а работаем в единстве».

Наталья РЫЖКОВА,

фото Линара Галимова

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