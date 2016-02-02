​Рахмет и удачи тебе, Казахстан!

– Господин Вебер, в Казах­стане вас позиционируют как известного американского специалиста в области нераспространения оружия массового уничтожения. За плечами более 30 лет работы в данной сфере. Сегодня что бы вы хотели посоветовать миру?

– Во-первых, необходимо умножить наши усилия по реализации общего видения президентов Барака Обамы и Нурсултана ­Назарбаева о создании мира без ядерного оружия. Вместе мы добились многого, чтобы обезопасить мир от оружия массового уничтожения и терроризма.

Во-вторых, необходимо работать сообща и с партнерами на глобальном уровне, чтобы предотвращать и быть готовыми к возможности разработки и использования террористами биологического, химического или даже ядерного оружия.

– И какова, на ваш взгляд, здесь иерархия угроз?

– Наибольшая опасность заключается в использовании ядерного оружия. Нам удалось избежать этого на протяжении 70 лет, но я обеспокоен тем, что тенденции в данном направлении негативны. Именно поэтому мы с бывшим министром обороны США Уильямом Перри предложили ввести глобальный запрет на все крылатые ракеты с ядерным оснащением. Они представляют собой один из самых опасных и дестабилизирующих классов ядерных вооружений. Такие снаряды могут быть запущены без предупреждения с воздуха, земли или моря, и невозможно угадать, какая именно ракета летит к вашей стране: с ядерной боеголовкой или обычной. Кроме того, меня крайне беспокоит угроза терроризма с применением биологического ОМУ.

– Как вы оцениваете в связи с этим инициативы Президента Нурсултана Назарбаева, которые он озвучил на юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН?

– Я высоко оцениваю руководящую роль и моральный авторитет Президента Назарбаева и решительно поддерживаю его призыв сделать построение мира без ядерного оружия «главной целью человечества в XXI веке». Будет непросто, но вместе мы можем и должны сделать это.

– В начале 1990-х вы были сотрудником посольства США в РК. Какие яркие события – факты, встречи прошлых лет – остались в памяти?

– В течение двух лет после обретения Казахстаном независимости я жил и работал в Алматы, и это было самое интересное и волнительное время в моей жизни. У меня так много замечательных личных и профессиональных воспоминаний, но больше всего я помню своих невероятных казах­станских партнеров. Меня каждый день вдохновляло их гостеприимство, радушие и стремление построить большое будущее в период неопределенности.

– А теперь о самом интерес­ном. Вы принимали участие во всех крупных проектах в сфере разоружения в РК в рамках программы Нанна – Лугара за последние два десятилетия: от уничтожения шахтно-пусковых установок на Семипалатинском полигоне до закупоривания штолен на массиве Дегелен там же. Что было самым трудным в вашей миротворческой миссии? Как удалось сломать военное лобби?

– Хуже всего (это я испытал на себе) низовая бюрократия. Но, когда нужно, при возникновении препятствий у нас всегда был доступ к высшему руководству. В итоге нам всегда удавалось добиться успеха, потому что мы шли к одной цели – обеспечению безопасности Казахстана и всего мира, и пользовались личным доверием партнеров по важным проектам, установившимся за эти годы. В этом и заключалось чудо Программы совместного сокращения угрозы (ССУ) Нанна – Лугара.

– В Казахстане вас помнят как одного из ключевых участников проекта «Сапфир» – секретной казахстанско-американской операции по вывозу почти 600 килограммов высокообогащенного урана из УМЗ в США в 1994 году. Как описывается в книге Д. Хофф­мана «Мертвая рука» (The Dead Hand), получившей Пулитцеровскую премию, именно к вам обратился на тот момент директор УМЗ Виталий Метте с информацией о наличии на заводе высокообогащенного урана. Вспомните хронику тех дней. Собственную книгу не планируете написать?

– Да, эти события крутятся в моей голове подобно фильму. Тогда на территории вашей страны находился высокообогащенный уран, которого хватило бы для производства нескольких десятков единиц ядерного оружия. Наши общие усилия по устранению этой угрозы имеют историческое значение. Нурсултан Назарбаев, Владимир Школьник, Виталий Метте, Сат Токпакбаев, Болат Нургалиев, Владимир Божко и многие другие претворили это в жизнь. Один голливудский продюсер недавно попросил меня помочь в создании крупного фильма, посвященного данному событию. Я не исключаю возможности, что возьмусь за написание книги.

– В книге Д. Хоффмана есть главы, посвященные не менее страшному объекту – остановленной фабрике сибирской язвы в Степногорске. Приведу только два абзаца: «В здании № 221 Вебер забрался на один из ферментеров объемом двадцать тысяч литров и высотой с четырехэтажный дом и посветил фонариком внутрь. Цилиндр был сделан из специальной стали и покрыт внутри смолой. Вебер увидел мешалки, подключенные к центральному стержню, взбалтывавшему споры сибирской язвы. В этой темноте он не мог разглядеть дно, но в полной мере ощутил невероятный масштаб производства. В водовороте камеры должны были крутиться триллионы спор сибирской язвы – достаточно, чтобы уничтожить население целых государств...» Вам не было страшно?

– Я прошел специальную вакцинацию и был в защитной экипировке, так что мне не было страшно.

Масштабы – пугающие. Эта секретная фабрика была построена и сертифицирована для производства 300 тонн биологического оружия, содержащего споры сибирской язвы, в период восьмимесячной мобилизации. Иначе как злом это не назовешь.

– В этой же книге приводятся ваши слова: «Я никогда не верил в эти рейгановские слова об «империи зла». Я был продуктом либеральной восточной школы, учился в Корнелле, но теперь буквально оказался лицом к лицу со злом...» Зло по имени ядерная, химическая и биологическая угроза, с которым вы боролись, будучи заместителем министра обороны США, и по сей день перед лицом человечества. Если о ядерной и химической угрозе мир бьет тревогу, то о биологической «заразе» голос планеты не так тревожен. В этом свете «Степногорское разоружение», если можно так сказать, мировое сообщество не оценило по достоинству. А какова ваша точка зрения?

– Я не знаю другого случая в истории, когда бы две страны рука об руку благополучно ликвидировали такую огромную фабрику по производству биологического оружия, как в Степногорске. Важно, что многие из тех, кто построил фабрику, со знанием дела осуществляли ее безопасное уничтожение. Многие люди выступали против этого проекта, но Президент Назарбаев был непоколебим в своем желании избавить Казах­стан от этого порока человечества. За это мир перед ним в долгу.

– Последнее время вы занимали должность специального координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы со смертельным вирусом лихорадки Эбола. Интересно, так ли страшен черт, как его малюют?

– Вспышка лихорадки Эбола в Западной Африке показала, насколько мир уязвим перед лицом природных и преднамеренных биологических угроз. Мир среагировал не сразу, но Бараку Обаме и Пан Ги Муну удалось мобилизовать более 70 стран, в том числе и Казахстан, чтобы поддержать усилия Африки. Возможно, вместе мы спасли более миллиона жизней. Теперь мы должны убедиться, что во всех странах имеется эффективная система по предотвращению, обнаружению и реагированию на эпидемии. Именно поэтому более 50 стран и международных организаций поддержали Глобальную повестку дня в области медицинской безопасности. И именно поэтому США поддерживают строительство центра мирового уровня по контролю заболеваний в Алматы.

– После отставки летом прошлого года вы приезжали в Астану на семинар, посвященный урокам сотрудничества РК, РФ и США. Поделитесь впечатлениями о новой встрече с Казахстаном, с нашей столицей.

– Вернувшись в любимый Казахстан, я был поражен тем, что вам удалось достичь всего за каких-то 25 лет. Большинству ваших соседей еще далеко до вас. Это говорит о том, как много значат мудрое руководство и трудолюбивый и талантливый народ.

– В нынешнем году наша страна отметит 25-летие Независимости. Со страниц «Казахстанской правды» предлагаю вам обратиться к казахстанцам с поздравлением.

– Я с гордостью и от всего сердца приветствую народ Казахстана. Я восхищаюсь вашей стойкостью и невероятными успехами. Рахмет и удачи тебе, Казахстан!

…На территории Казахстана после распада СССР оставалось достаточное количество обогащенного урана, пригодного для производства атомных бомб. Только на Ульбинском комбинате имелось почти 600 кг высокообогащенного оружейного урана. Из этого количества можно было изготовить более десятка ядерных бомб. Впоследствии, в соответствии со специальным соглашением между Республикой Казахстан и США в рамках проекта «Сапфир», данный высокообогащенный уран был вывезен на американскую территорию в Довер, штат Делавер, а затем в Оак-Ридж в штате Теннесси.

Имелась в Казахстане и определенная база, которая могла бы использоваться для производства ядерного оружия. Например, на Семипалатинском полигоне находился сверхсекретный объект, где ранее уже монтировались ядерные бомбы: атомные заряды обычно перевозят в разобранном виде и только по прибытии на место монтируют в единую схему на специальной сборочной линии.

Таким образом, Казахстан обладал почти всей необходимой научно-исследовательской, добывающей и даже производственной инфраструктурой для создания собственного ядерного оружия. И международные эксперты не ошиблись, когда, проанализировав имевшийся у Казахстана ядерный потенциал, присвоили нашей республике четвертый – после США, Российской Федерации и Республики Украина – порядковый номер в мировом рейтинге ядерных держав.

Казалось, судьба предоставила нам в начале 1990-х годов уникальный шанс – сразу с обретением независимости выдвинуться из «политического небытия» в разряд ядерной державы мировой значимости. Мысля военными категориями, мы неизбежно пришли бы к выводу о том, что такого шанса упускать нельзя.

Сохранив ядерное оружие исходя только из престижных соображений, мы могли бы сразу же войти в пятерку стратегических держав мира и, упиваясь превосходством, стать вершителями судеб, время от времени демонстрируя мощь своего убийственного атомного арсенала.

Но никакие внутренние соображения и внешние обстоятельства не могли заставить пойти нас по этому «ядерному» пути. И сегодня, по прошествии уже почти десяти лет, я все больше убеждаюсь в правильности и исторической значимости принятого нами тогда решения.

Нурсултан НАЗАРБАЕВ, «Эпицентр мира». Астана, 2001 г., с. 29–30.