Рахымжан Исакулов возглавил аппарат МИОР РК

С октября 2020 года по настоящее время он занимал должность руководителя аппарата акима Астаны.

Фото пресс-службы МИОР РК

Руководителем аппарата Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан назначен Рахымжан Ержанович Исакулов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.

Трудовую деятельность Рахымжан Исакулов начал в 2010 году референтом Канцелярии президента Республики Казахстан.

С июля 2012 года по август 2018 года работал консультантом Канцелярии президента Республики Казахстан, консультантом, инспектором Отдела государственной службы и кадровой политики Администрации президента Республики Казахстан; государственным инспектором Отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

С августа 2018 года по июнь 2020 года был руководителем аппарата акима Западно-Казахстанской области.

С июня 2020 года по октябрь 2020 года был советником министра информации и общественного развития Республики Казахстан.

С октября 2020 года по настоящее время занимал должность руководителя аппарата акима Астаны.