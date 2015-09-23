Рак: быть во всеоружии 802 Николай ИВАНОВ, Астана

У нас есть все для осуществления этой задачи, считает президент Европейской академии онкологических наук, генеральный директор ведущего онкологического центра Европы – клиники Густава Русси, доктор Александр ­ЭГГЕРМОНТ (Франция).

В Казахстан доктор прибыл по приглашению министра здравоохранения и социального развития Тамары Дуйсеновой. Он принимает участие в разработке «Дорожной карты развития онкологической службы в Казахстане». В каком направлении должна двигаться отечественная онкология и как добиться успехов в лечении рака – об этом в интервью профессора нашему коррес­понденту.

– Доктор, два года назад Всемирная организация здравоохранения прогнозировала стремительный рост онкологических заболеваний. По подсчетам экспертов, в 2025 году число больных раком будет увеличиваться на 19 миллионов ежегодно. На ваш взгляд, насколько реальны такие прогнозы?

– К сожалению, тенденция к росту уже прослеживается. Каждый год число онкологических больных в мире увеличивается на 14 миллионов человек, но предполагается, что к 2025 году этот показатель увеличится на пять миллионов, через 10 лет – еще на шесть. При этом две трети случаев будут приходиться на слабые экономики. То есть там, где как раз сосредоточена большая часть населения.

– Вы уже давно работаете в Казахстане. Как оцениваете ситуацию с онкологией?

– В первый раз я приехал в Казахстан в 2010 году по приглашению доктора Абая Байгенжина. Национальный научный медицинский центр и Многопрофильный онкологический центр имени Густава Русси – давние партнеры. У нас много совместных проектов. И вот в один свой приезд я обнаружил, что в вашей стране на учете онкологов состоит около 160 тысяч пациентов. Это примерно 1% населения. Что меня поразило, большинство заболевших раком узнают об этом слишком поздно. Казалось бы, поликлиники доступны, есть специальные скриннинговые программы – абсолютно бесплатные для населения, но сами люди почему-то откладывают визит к врачу на потом, на завтра, на послезавтра, даже при выраженных симптомах. В результате – упущено драгоценное время. Не надо быть врачом, чтобы понимать: чем раньше выявить рак – тем больше шансов его вылечить. Нужно вводить специальные программы, обучать население базовым симптомам для беспокойства и раннего обнаружения рака. Это уже половина успеха.

Что касается экономической эффективности ранней диагнос­тики, считайте сами: лечение одной больной раком молочной железы на первой и второй стадиях обходится государству в 4,3 тысячи долларов, лечение же на четвертой стадии составляет 145,5 тысячи долларов, то есть в 34 раза больше. Если уменьшить количество выявляемых больных раком молочной железы на четвертой стадии с 15% хотя бы до 5%, то это позволит сэкономить почти 50 миллионов долларов.

– Но если мы успеха в этом пока не добились, значит, что-то мешает?

– Начнем с того, что онкологическая система в Казахстане отличается от европейской тем, что она обособлена. В европейских клиниках онкология существует наряду с другими соматическими отделениями, а в Казахстане эта система существует как будто сама по себе, а это в конечном итоге сказывается не только на лечении, но даже на психическом состоянии пациента. Поэтому онкологическую службу нужно реформировать, она должна стать частью общей сети диагностических и лечебных организаций здравоохранения. Нужно закупать оборудование, готовить специалистов, хирургов с узкой специализацией. Многие ваши врачи имеют общую специализацию, это прекрасно, но нужны специа­листы по раку легких, для лечения рака щитовидной железы, в области гинекологии, гастроэнтерологии и так далее. Сейчас группа казахстанских врачей уже обучается в центре Густава Руси. Наши врачи делятся опытом, передают технологии, чтобы, вернувшись домой, ваши доктора могли применять эти знания в повседневной практике. Это один из пунктов «Дорожной карты развития онкологической службы в Казахстане».

– Есть ли необходимость в строительстве новых больниц и диагностических цент­ров?

– В основном, все, что нужно, уже есть. Теперь важно оборудовать эти центры. По моим наб­людениям, недостаточно пока инфраструктуры для лучевой терапии, для томографической диагностики. На это нужно обратить внимание. Забегая вперед, скажу, что сейчас решает­ся вопрос открытия нового отдела на базе Национального научного медицинского центра – по трансплантации костного мозга. Сейчас прорабатываются детали, будет установлена клеточная лаборатория, готовятся специалисты. Это будет большой успех, потому что со временем для пересадки костного мозга онкологическим пациентам не придется выезжать за рубеж, необходимое лечение они смогут получить дома.

– В последнее время все чаще говорят о новых видах терапии для онкологических больных, например о таргетной или протонной. Хотелось бы услышать ваше мнение, есть ли необходимость внед­рять их в Казахстане?

– Таргетная терапия – это лечение препаратами, которые блокируют рост и распространение раковых клеток путем воздействия на специфические молекулы, которые участвуют в росте и развитии опухолевой клетки. Такой вид лечения может быть эффективнее многих других видов терапии рака, включая химио- и лучевую терапию, так как таргетная терапия направлена именно на определенные молекулы, находящиеся в самой раковой клетке. Считается, что она гораздо меньше воздействует на здоровые организма, поэтому не вызывает побочных эффектов. Однако многие ее препараты имеют ничтожный эффект, но очень высокую цену. Если у вас работает система молекулярной диагностики, то вы, конечно, можете использовать таргетную терапию. Если нет, то это просто пустая трата денег. Для этого нужно выстроить инфраструктуру, развить молекулярную диагностику, только после этого таргетная терапия себя оправдает. Но насколько я знаю, в Казахстане такой диагностики нет. Поэтому вам следовало бы полностью пересмотреть лекарственный формуляр по онкологии в части химиотерапии.

То же самое можно сказать о протонной терапии. В отличие от принятой в медицине терапии гамма-квантами, протонные пучки не наносят вред здоровым тканям, избирательно уничтожая опухолевые клетки. Но главный недостаток ее – очень высокая стоимость оборудования. На те деньги, что нужны для оснащения одного центра протонной терапии, можно оборудовать 15 центров лучевой терапии. Причем в последних можно лечить все виды рака, а протонная необходима лишь при раке зрительного нерва и при раке мозга у детей. Есть другие варианты, которые существенно дешевле и ненамного отличаются по эффективнос­ти. Построить за огромные деньги ускоритель для лечения раковых больных и вкладывать немалые средства в его эксплуатацию не под силу ни одной клинике. Поэтому, на мой взгляд, лучше направить эти деньги на создание инф­раструктуры для лучевой терапии и обучение специалис­тов, которые смогут работать с этим оборудованием.

По моим наблюдениям, в Казахстане есть острая нехватка оборудования по радиотерапии, и это очень серьезная проблема, которая требует особого к себе отношения. Но в перспективе у Казахстана есть все шансы, чтобы занять центральное место в Евразии в области диагностики и лечения онкологических больных. В этом у меня нет сомнений.