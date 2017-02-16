Рак в Казахстане лечат на мировом уровне

Общество
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Ботагоз Балтабаева
Фото Игоря Бургандинова
Лечение онкологических заболеваний в Казахстане проводится на уровне международных стандартов. Ежегодно онкологические центры страны оснащаются новым современным оборудованием, кроме того, отечественные врачи на постоянной основе проходят обучение в зарубежных клиниках. Об этом сообщил главный врач ГККП "Онкологический диспансер" Мухтар Тулеутаев, передает Kazpravda.kz.

В республике в 2012–2016 годах реализовывалась программа развития онкологической помощи в Казахстане.


"В рамках этой программы прошло оснащение и дооснащение онкологических центров во всех областях, а также в Алматы и Астане новыми аппаратами, как диагностического, так и лечебного плана. Кроме того, было запланировано обучение наших специалистов в зарубежных клиниках Израиля, Германии, Южной Кореи, Японии, России и многих других высокоразвитых странах. Также проходили мастер-классы, когда приезжали специалисты из зарубежных клиник и совместно с нашими специалистами проводили различные операции, внедряли новые технологии", – рассказал главный врач ГККП "Онкологический диспансер" Мухтар Тулеутаев.

Столичный онкологический центр, по словам Тулеутаева, ежегодно проводит подобные обучающие мастер-классы. К примеру, в прошлом году проведено 6 мастер-классов по различным направлениям. "Внедрены и успешно проводятся лапароскопические органосохраняющие (малоинвазивные) операции, то есть лечение в нашем центре проходит соответственно мировым стандартам. Все протокола лечения онкологических заболеваний в Казахстане основаны на протоколах, которые имеются в Европе, Америке", – отметил главврач.

Наряду с этим столичный онкодиспансер не только перенимает международный опыт, но и намерен использовать в лечении отечественные препараты, которые, кстати, создает Карагандинский фармацевтический завод.

"Есть завод по выпуску лекарственных средств в Караганде. На предприятии разработан отечественный противоопухолевый препарат "Арглабин". С этого года будут проводиться клинические испытания этого препарата, чтобы в дальнейшем была возможность включения его в протоколы лечения заболевания", – поведал Тулеутаев.

В Алматы действуют фармакологические компании, которые выпускают дженериковые препараты, которые являются аналогами дорогостоящих препаратов, выпускаемых за рубежом.

"У нас есть в арсенале препараты цитостатики, которые останавливают рост опухолевых клеток, есть антибиотики, которые уничтожают эти клетки, это те же препараты, только аналоги. Оригинальные препараты дороже. Во всем мире стопроцентно оригинальные препараты не применяются. Даже в развитых странах используют дженерики", – подчеркнул Тулеутаев.

Немаловажным фактором является профилактика онкозаболеваний. В Казахстане этому вопросу уделяется большое внимание – проводятся скрининговые программы по шести направлениям: рак молочной железы, рак шейки матки, рак пищевода и желудка, рак предстательной железы, рак печени, рак толстого кишечника.

"В рамках проведения скрининговых программ за прошлый год по Астане было охвачено 100% населения и выявлен 91 случай рака, из них почти 94% заболевших находятся на первой, второй стадии. Определение заболеваний на ранних стадиях позволяет провести лечение на хорошем уровне и качество жизни в последующем этих людей будет хорошее", – подытожил Тулеутаев.

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