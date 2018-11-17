Ракета-носитель "Союз-ФГ" впервые после аварии запущена с Байконура

фото:Роскосмос
17 ноября 2018 года в 00 часов 14 минут по времени Астаны с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ", которая вывела по околоземную орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-10", передает Inform.kz.

Старт ракеты "Союз-ФГ", который стал первым после аварийного запуска "Союза" 11 октября 2018 года, транслировался в прямом эфире на сайте Роскосмоса.

Как сообщили службы космодрома, старт прошел в штатном режиме. После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС.

Автоматическая стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 18 ноября 2018 года.

Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-10" со станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП, а также российского космонавта Сергея Прокопьева.

Корабль "Прогресс МС-10" должен доставить на Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов: более 1,3 тонны сухих грузов, 725 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

Этот грузовой корабль должен был стартовать к МКС 30 октября, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" пуск "Прогресса" был перенесен на 16 ноября. Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.

Экипаж "Союза МС-10" – космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - не пострадал,
поскольку сработала система аварийного спасения корабля. 

Популярное

Все
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Ерлик Сертай выиграл «серебро» на Гран-при по фехтованию в Венгрии
«Ночь в библиотеке»: казахстанцев приглашают на вечернее чтение
МВД предупредило об ответственности за ложные сообщения об актах терроризма
Трансформация экономики через потенциал институтов развития – новый выпуск подкаста Taldau Talks
Нелегальный ломбард разоблачили в Актюбинской области
Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
Защищенность госорганов в сфере кибербезопасности обсудили в правительстве
Четыре медали завоевали казахстанские таеквондисты на турнире в Испании
Китайский робот-гуманоид побил мировой рекорд в беге
Павлодарские медики приписывали услуги умершим пациентам
Президент выразил соболезнования в связи с кончиной Мухтара Шаханова
Молодежь ЕНУ приняла участие в акции «Таза Қазақстан»
Бектенов провел заседание МВК по профилактике правонарушений
От мифов к фактам: Европейская неделя иммунизации проходит в Астане
Незаконное распространение личного видео пресекли в Актау
Дожди, грозы и резкое похолодание: Казахстан окажется во власти циклона
Начинается пик метеорного потока Лирид
Съемные бараки, фиктивная прописка, трудовые нелегалы: навести порядок поручил Премьер
Контроль за ценами на продукты усилили в Астане
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
Не нарушайте – вас снимают!
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
Весенний триумвират
Димаш получил первую награду в качестве продюсера в Китае
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
Нотр-Дам в... Шымкенте
Казахстан предложил Всемирному банку провести конференцию по устойчивому экономическому росту
Путевка в Шэньчжэнь и прощание с легендой
Наследие Манаша Козыбаева в пространстве современной науки
Бектенов раскритиковал работу по развитию транзитно-транспортного потенциала Казахстана
Задача – возвращение в элиту
Снизить нагрузку на водные ресурсы
Кто основной поставщик чая в Казахстан
Дожди, снег и заморозки: погода резко испортится в Казахстане
Приблизить к международным стандартам
Золотой хет-трик Берульцевой
Определились победители
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
МВД напомнило водителям о проверке документов
Легких прогулок не ожидается
Весенняя непогода накроет Казахстан
Водная наука нуждается в поддержке
В Астане появятся новые точки притяжения
Мемориальный музей Шокана Уалиханова переживает второе рождение
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области

Читайте также

Сильный пожар уничтожил около тысячи домов в Малайзии
На беременную женщину напали собаки: как скажутся прививки …
В Дагестане приняли 190 тысяч заявлений от жителей затоплен…
Ученик убил девять человек в турецкой школе

