Ракета-носитель "Союз-ФГ" впервые после аварии запущена с Байконура

17 ноября 2018 года в 00 часов 14 минут по времени Астаны с космодрома Байконур состоялся успешный запуск ракеты космического назначения "Союз-ФГ", которая вывела по околоземную орбиту транспортный грузовой корабль (ТГК) "Прогресс МС-10", передает Inform.kz.
Старт ракеты "Союз-ФГ", который стал первым после аварийного запуска "Союза" 11 октября 2018 года, транслировался в прямом эфире на сайте Роскосмоса.
Как сообщили службы космодрома, старт прошел в штатном режиме. После отделения космического корабля от третьей ступени ракеты-носителя ТГК приступил к выполнению программы полета к МКС.
Автоматическая стыковка "грузовика" с МКС запланирована на 18 ноября 2018 года.
Сближение транспортного корабля "Прогресс МС-10" со станцией и причаливание к стыковочному узлу модуля "Звезда" российского сегмента МКС планируется проводить в автоматическом режиме под контролем специалистов ЦУП, а также российского космонавта Сергея Прокопьева.
Корабль "Прогресс МС-10" должен доставить на Международную космическую станцию около 2,5 тонн различных грузов: более 1,3 тонны сухих грузов, 725 кг топлива в баках системы дозаправки, 420 кг воды в баках системы "Родник", а также 50 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. В укладке грузового отсека – научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, а также контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа, сообщает пресс-служба Роскосмоса.
Этот грузовой корабль должен был стартовать к МКС 30 октября, но из-за аварии ракеты "Союз-ФГ" пуск "Прогресса" был перенесен на 16 ноября. Носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-10" потерпел аварию 11 октября вскоре после старта с космодрома Байконур.
Экипаж "Союза МС-10" – космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг - не пострадал,
поскольку сработала система аварийного спасения корабля.