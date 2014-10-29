Ракета с частным грузовиком Cygnus взорвалась при старте в США

В мире
Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на НАСА, на сайте которого ведется видеотрансляция.
Грузовик должен был стартовать в 18 ч. 22 мин. 28 октября 2014 года по времени Восточного побережья США (в 1 ч. 22 мин. 29 октября мск) с космодрома на острове Уоллес, расположенном в Атлантическом океане у штата Вирджиния. Однако спустя несколько секунд после пуска ракета, поднявшись на несколько десятков метров, взорвалась и упала, после чего на стартовой площадке произошел еще более мощный взрыв и начался пожар.
Ранее запуск ракеты с Cygnus был перенесен из-за судна, проходившего в зоне полета Antares. Специалистам не удалось связаться с этим судном, и за 10 мин. до старта ракеты ее запуск был отменен и перенесен на сутки вперед.
Cygnus нес на борту более двух тонн груза: продовольствие, а также технику и материалы для научных исследований. Стыковка с МКС была запланирована на 2 ноября.
Грузовик Cygnus и ракету Antares разработала частная американская компания Orbital Sciences Corporation. Эта компания заключила в рамках проекта COTS (Commercial Orbital Transportation Services, Коммерческая орбитальная транспортировка) контракт с НАСА общей стоимостью $1,9 млрд на запуск в течение трех лет 8 аппаратов Cygnus.
Аппарат состоит из сервисного и грузового модулей цилиндрической формы. Масса корабля (без груза) равна примерно двум тоннам, его объем не превышает 19 кубических метров.
На Antares установлены американские AJ-26 и модифицированные самарские НК-33 двигатели, а ее основная конструкция изготовлена (системы подачи топлива и связанное оборудование) на днепропетровском Южмаше под контролем КБ "Южное" и ряда других украинских предприятий.
Свой первый коммерческий полет к МКС корабль совершил в январе 2014 года.
Грузовик должен был стартовать в 18 ч. 22 мин. 28 октября 2014 года по времени Восточного побережья США (в 1 ч. 22 мин. 29 октября мск) с космодрома на острове Уоллес, расположенном в Атлантическом океане у штата Вирджиния. Однако спустя несколько секунд после пуска ракета, поднявшись на несколько десятков метров, взорвалась и упала, после чего на стартовой площадке произошел еще более мощный взрыв и начался пожар.
Ранее запуск ракеты с Cygnus был перенесен из-за судна, проходившего в зоне полета Antares. Специалистам не удалось связаться с этим судном, и за 10 мин. до старта ракеты ее запуск был отменен и перенесен на сутки вперед.
Cygnus нес на борту более двух тонн груза: продовольствие, а также технику и материалы для научных исследований. Стыковка с МКС была запланирована на 2 ноября.
Грузовик Cygnus и ракету Antares разработала частная американская компания Orbital Sciences Corporation. Эта компания заключила в рамках проекта COTS (Commercial Orbital Transportation Services, Коммерческая орбитальная транспортировка) контракт с НАСА общей стоимостью $1,9 млрд на запуск в течение трех лет 8 аппаратов Cygnus.
Аппарат состоит из сервисного и грузового модулей цилиндрической формы. Масса корабля (без груза) равна примерно двум тоннам, его объем не превышает 19 кубических метров.
На Antares установлены американские AJ-26 и модифицированные самарские НК-33 двигатели, а ее основная конструкция изготовлена (системы подачи топлива и связанное оборудование) на днепропетровском Южмаше под контролем КБ "Южное" и ряда других украинских предприятий.
Свой первый коммерческий полет к МКС корабль совершил в январе 2014 года.