Ракета с новым экипажем МКС стартовала с Байконура

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С Байконура стартовала ракета-носитель Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-06 и новым экипажем для работы на Международной космической станции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса.
На борту ТПК "Союз МС-06" члены длительной экспедиции МКС-53/54 – командир корабля космонавт РОСКОСМОСА Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
В честь 60-летнего юбилея со дня старта космической эры человечества члены экипажа выбрали индикатором невесомости во время полета ТПК "Союз МС-06" миниатюрную модель первого искусственного спутника Земли, изготовленную корпорацией "Энергия" из части космического корабля "Буран".
Ранее трое членов экипажа МКС вернулись на Землю. Капсула с ними приземлилась в 148 км юго-восточнее Жезказгана. На Землю вернулись российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.
На борту ТПК "Союз МС-06" члены длительной экспедиции МКС-53/54 – командир корабля космонавт РОСКОСМОСА Александр Мисуркин и астронавты NASA Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба.
В честь 60-летнего юбилея со дня старта космической эры человечества члены экипажа выбрали индикатором невесомости во время полета ТПК "Союз МС-06" миниатюрную модель первого искусственного спутника Земли, изготовленную корпорацией "Энергия" из части космического корабля "Буран".
Ранее трое членов экипажа МКС вернулись на Землю. Капсула с ними приземлилась в 148 км юго-восточнее Жезказгана. На Землю вернулись российский космонавт Федор Юрчихин и астронавты NASA Джек Фишер и Пегги Уитсон.