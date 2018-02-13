Общество
Ракета с "Прогрессом" стартовала с Байконура
Ракета-носитель "Союз-2.1а" с грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08" в 11:13 по Москве (14:13 времени Астаны) стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Центра управления полетами.  

"Выполнен запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с транспортным грузовым космическим кораблем "Прогресс МС-08", который должен доставить на станцию около 2,5 тонн различных грузов", – сказал представитель ЦУП.

Через девять минут полета "Прогресс МС-08" отделился от третьей ступени ракеты-носителя и начал самостоятельный полет к МКС.

"Корабль штатно отделился от третьей ступени ракеты "Союз" в 11:22", – сказал представитель ЦУП.

Как уточнили в Ракетно-космической корпорации "Энергия", "Прогресс" доставит на станцию 1390 кг сухих грузов, 640 кг топлива, 420 кг воды, а также 46 кг сжатого воздуха и кислорода в баллонах. Кроме того, в грузовом отсеке корабля уложено научное оборудование, комплектующие для системы жизнеобеспечения, контейнеры с продуктами питания, предметы одежды, медикаменты и средства личной гигиены для членов экипажа.

Запуск "грузовика" должен был состояться 11 февраля, в тот же день он должен был прибыть к станции по короткой двухвитковой схеме (3,5 часа в полете). Однако автоматика стартового комплекса выключила двигатели ракеты за несколько секунд до назначенного времени пуска. Старт перенесли на резервную дату – 13 февраля, теперь корабль отправится к МКС по стандартной двухсуточной схеме – стыковка корабля планируется в 13:45 мск 15 февраля. По данным источника ТАСС в ракетно-космической отрасли, причина автоматической отмены старта – неисправность бортового компьютера "Союз 2.1а".

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