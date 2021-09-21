​Ракетки к бою

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Кошкарбек Тусипов

Первыми на кортах Нур-Султана состоя­лись матчи квалификации, в том числе и с участием отечественных мастеров ракетки. Так в первый день состязаний наш Дмитрий Попко, занимающий 195-ю строчку в рейтинге ATP, в двух сетах одолел болгарина Симона Иванова, находящегося на 846-й строчке, и вышел в финал квалификаций. Матч, длившийся 59 минут, завершился со счетом 6:2, 6:3. 24-летний казахстанец 7 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 5 возможных.

– Я приехал в Нур-Султан заранее, неделю назад играл на чемпионате Казахстана. Чувствую себя хорошо на центральном корте, уже знаю его, много раз здесь играл. В начале матча немного волновался, но после брейка почувствовал уверенность. В следующей встрече сыграю на максимуме и постараюсь выйти в основную сетку турнира, – отметил Дмитрий после победы. Далее соперником нашего спортсмена станет победитель матча между австрийцем Юрием Родионовым и австралийцем Мэттью Эбденом.

Одержал уверенную победу в двух сетах с одинаковым счетом 6:4, 6:4 над украинцем Ильёй Марченко и казахстанец Денис Евсеев.

– Я придерживался строгой тактики. Илья – очень стабильный игрок, которого нужно выводить из равновесия, где он играет в своей кондиции. У меня получалось держать его на задней линии и не давать забегать ему под право, играл в левую сторону для того, чтобы взять инициативу, и потом уже я справа нагнетал свою игру. Благодарен Федерации тенниса Казахстана за то, что создают такие условия. Наша страна ни капельки не отстает от мира, приезжают сильные игроки со всей планеты и показывают хороший теннис, – поделился своими эмоциями Денис после игры.

К сожалению, покинул турнир 23-летний казахстанец Григорий Ломакин, который в нелегкой борьбе уступил 25-летнему шведу Элиас Имеру со счетом 3:6, 2:6. Наш теннисист 4 раза подал навылет, не совершив ни одной двойной ошибки. Отметим, что для уроженца Темиртау это был дебютный матч на турнире серии АТР.

Кстати, перед стартом турнира Федерация тенниса Казахстана совместно с Клубом Добряков Астаны продолжили добрую традицию данного мероприятия по поддержке приютов для бездомных животных. Звезды тенниса Джон Миллман, Андрей Голубев, Тимофей Скатов и Хауме Муньяр, выступающие на турнире серии ATP 250 Astana Open, приняли участие в фотосессии с бездомными животными на корте Национального теннисного центра.

– Я сам вырос в окружении четвероногих друзей. У нас дома всегда были кошки и собаки. И я считаю, что это очень важно – заботиться и помогать животным. Они – наши милые, умные друзья, – отметил австралиец Джон Миллман.

– Это очень важно – привлекать внимание к проблеме с бездомными животными. У меня у самого есть четвероногие друзья дома, я очень люблю животных. У меня особая эмоциональная связь с ними. Я провожу много времени с моими котами и благодарен, что у меня есть такая возможность. Животные являются частью нашей жизни. Они такие же существа, как и мы, только меньше. Поэтому мы должны заботиться и помогать им, – в свою очередь поддержал своего коллегу испанец Хауме Муньяр.

– Данная акция призвана показать, что животные – часть нашей жизни, ими нельзя пренебрегать или тем более обижать. Всегда приятно видеть, как знаменитые спортсмены любят животных и принимают участие в благотворительных мероприятиях. Таким образом подают личный пример, – отметила Касимова Жасмин, представитель Клуба Добряков, которая рада, что такие добрые дела становятся частью спортивных мероприятий.

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