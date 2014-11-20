Технологии Ракету-носитель "Протон-М" начали готовить к четырехсотому пуску Марат Манаспаев

Очередной, 400-й, запуск ракеты-носителя "Протон-М" состоится 28 ноября 2014 года. Она должна вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Аstra-2G, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Роскосмоса.



"Протон-М" планируется запустить с космодрома Байконур, куда 29 октября был доставлен спутник для проведения необходимых технологических проверок. На прошлой неделе специалисты Центра Хруничева начали работы по сборке Аstra-2G вместе с разгонным блоком "Бриз-М" в составе космической головной части.



Согласно плану работ, 18 ноября специалисты начали подготовку к транспортировке головной части ракеты в зал для стыковки с носителем "Протон-М". 19 ноября была завершена сборка космической головной части ракеты "Протон-М".



Спутники серии Astra предназначены для организации телевещания. Аппараты принадлежат компании SES S.A., штаб-квартира которой расположена в Люксембурге. На мировом рынке спутниковых операторов она занимает второе место по обороту денежных средств.