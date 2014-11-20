Ракету-носитель "Протон-М" начали готовить к четырехсотому пуску
Марат Манаспаев
Очередной, 400-й, запуск ракеты-носителя "Протон-М" состоится 28 ноября 2014 года. Она должна вывести на орбиту европейский
телекоммуникационный спутник Аstra-2G, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Роскосмоса.
"Протон-М" планируется запустить с космодрома Байконур, куда 29
октября был доставлен спутник для проведения необходимых технологических
проверок. На прошлой неделе специалисты Центра Хруничева начали работы
по сборке Аstra-2G вместе с разгонным блоком "Бриз-М" в составе
космической головной части.
Согласно плану работ, 18 ноября специалисты начали подготовку к
транспортировке головной части ракеты в зал для стыковки с носителем "Протон-М". 19 ноября была завершена сборка космической головной части
ракеты "Протон-М".
Спутники серии Astra предназначены для организации телевещания.
Аппараты принадлежат компании SES S.A., штаб-квартира которой
расположена в Люксембурге. На мировом рынке спутниковых операторов она
занимает второе место по обороту денежных средств.