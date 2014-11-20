Технологии
Ракету-носитель "Протон-М" начали готовить к четырехсотому пуску
Марат Манаспаев
Очередной, 400-й, запуск ракеты-носителя "Протон-М" состоится 28 ноября 2014 года. Она должна вывести на орбиту европейский телекоммуникационный спутник Аstra-2G, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт Роскосмоса.

"Протон-М" планируется запустить с космодрома Байконур, куда 29 октября был доставлен спутник для проведения необходимых технологических проверок. На прошлой неделе специалисты Центра Хруничева начали работы по сборке Аstra-2G вместе с разгонным блоком "Бриз-М" в составе космической головной части.

Согласно плану работ, 18 ноября специалисты начали подготовку к транспортировке головной части ракеты в зал для стыковки с носителем "Протон-М". 19 ноября была завершена сборка космической головной части ракеты "Протон-М".

Спутники серии Astra предназначены для организации телевещания. Аппараты принадлежат компании SES S.A., штаб-квартира которой расположена в Люксембурге. На мировом рынке спутниковых операторов она занимает второе место по обороту денежных средств.

Популярное

Все
Казахстан подтвердил готовность к тесному практическому взаимодействию с ОБСЕ.
Эксперты высказались о новых поручениях Токаева по реформированию научной сферы
Череда долгостроев может стать хронической болезнью Петропавловска
Грани развития Алматы
Поборы в школах Карагандинской области продолжаются, несмотря на предупреждения Антикора
Под счастливым шаныраком
Женский взгляд на новые реформы в Казахстане
Агитация Шрёдингера: чем живут соцсети в преддверии референдума в Казахстане
О чем говорил Токаев на юбилейной сессии Национальной академии наук
Гены, память и искусство
В Кызылорде дворники будут ездить в городских автобусах бесплатно
Железное вдохновение
Работать днем и ночью
Почему задерживается сдача парка "Желтоксан" после ремонта в Алматы
Раскраски на колесах
Как беззаботное детство трансформируется в баззащитное
Встреча с наблюдателями от СНГ
Посвящается театру
Фактор идентичности и консолидации
Опасное дно
ОСМС: мифы и реальность
Ситуация в Таджикистане может потребовать ввода военного контингента ОДКБ
Пытался изнасиловать женщину в лифте в Шымкенте: подозреваемый задержан
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
В Министерстве культуры и спорта Казахстана – новое назначение
Премьер дал поручения по развитию Акмолинской области
В Украине разворачивается один из самых масштабных миграционных кризисов в новейшей истории
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Информацию о задержании экс-министра культуры Мухамедиулы прокомментировали в суде Нур-Султана
Смогут ли казахстанские дети продолжать посещать бесплатные кружки и секции?
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
"Попросила телефон позвонить": миллионный кредит оформила на гостью жительница ВКО
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Умер звездный актер гангстерского кино Рэй Лиотта
Известному ученому, тюркологу Мырзатаю Жолдасбекову исполняется 85 лет
Что мы знаем о Тайбуге-би – легендарном основателе тюркской династии сибирских правителей
Иностранные дипломаты оценили ход подготовки к референдуму в Казахстане
Референдум-2022: шаг за шагом к модернизации
Кризис стоимости жизни в Великобритании спровоцировал бум магазинных краж
ПРОЕКТ Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан"
Участие казахстанцев в управлении государством расширится – Карин о поправках в Конституцию
Информацию о предложении отменить статус русского языка прокомментировал мажилисмен
Тугжанов высказался о снижении пенсионного возраста в Казахстане
"Казахстан инициирует выход из ЕАЭС": сообщение прокомментировали в Минторговли
Как изменит жизнь каждого казахстанца конституционная реформа
Первоклассника насиловали в частной школе в Алматы
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Задержан подозреваемый в гибели солдата-срочника в Жамбылской области
Глава Народной партии Казахстана прокомментировал предложение провести в стране референдум
Токаев: Казахстанская армия заслужила признание на международном уровне
Соцвыплаты повысили дополнительно с апреля в Казахстане
Прогноз погоды на лето в Казахстане представили синоптики
Десятки павлодарцев рискуют остаться без своих домов из-за неожиданного решения местных властей
Казахстанцы штурмуют автосалоны на фоне запуска новой кредитной программы
Знаменитый мавзолей Ахмета Яссауи оказался в зоне риска
Научное открытие фронтового военного врача из Казахстана
Скончалась глава Ассоциации предприятий легкой промышленности Казахстана
Касым-Жомарт Токаев провел встречу с представителями бизнеса – самое главное
Между Казахстаном и Россией возобновляется курсирование поездов – расписание

Читайте также

Технологии
Сплав для телескопов, действующих в космосе, предложил каза…
Общество , Технологии
На Kaspi.kz теперь можно изменить реквизиты ИП
Общество , Технологии
На 132 млн тенге оштрафовали операторов связи за низкое кач…
Общество , Технологии
Иностранцы не могут получить ИИН онлайн в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]