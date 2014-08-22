Ракету-носитель "Союз" запустят с космодрома во Французской Гвиане

Это будет вторая попытка запуска: первая планировалась на сутки ранее, но была отложена из-за неблагоприятных погодных условий на космодроме. По плану выведение спутников будет осуществляться за счет 2-х включений двигателей разгонного блока "Фрегат-МТ", а их отделение от разгонного аппарата планируется в 20:15, передает Росбалт.

Пока орбитальная группировка Galileo насчитывает 4 аппарата, но к концу 2016 года она должна вырасти до 18 спутников, а в 2020 году – до 30-ти аппаратов.