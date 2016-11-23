Ралли "Шелковый Путь – 2017" пройдет по территории ВКО – организаторы

Спорт
Жания Уранкаева
Фото ©Kazpravda.kz
Маршрут ралли "Шелковый Путь - 2017" будет пролегать через территорию Восточного Казахстана. Об этом в ходе встречи министра культуры и спорта Арыстанбека Мухамедиулы с организаторами международного ралли "Шелковый путь" сообщил административный директор международного автосоревнования Вячеслав Грохотов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как сообщил организатор ралли, совместно проведенная гонка по качеству организации стала одной из лучших в своем роде соревнований.

"На следующий год у нас уже намечен маршрут. Мы будем проводить его по территории Восточного Казахстана. Нам понравились красоты этого края. И уверен, что всем участникам понравится соревнование. Проект у нас будет ежегодным, и мы всегда рады приехать в гостеприимный Казахстан. Участникам гонок нравятся маршруты, пролегающие по степям", – сказал Вячеслав Грохотов.

В свою очередь, Арыстанбек Мухамедиулы заявил в заинтересованности казахстанской стороны расширять границы данного мероприятия. 

"От своего имени я выражаю огромную благодарность за эту замечательную акцию между Казахстаном, Россией и Китаем. Она прошла успешно и получила огромный резонанс. Радостно, что идея Великого Шелкового пути переходит в спортивные реалии. Спасибо всей великолепной команде. Мы заинтересованы в регулярном участии в данном большом проекте, думаю, что со временем количество желающих участвовать в ралли будет увеличиваться", – сказал министр культуры и спорта Казахстана. 

Как отметили организаторы ралли, в настоящее время ведется разработка полного маршрута. "Мы выявляем наиболее удобную инфраструктуру и самые красочные места. Маршрут мы пока не раскрываем, так как должны его согласовать у государственных руководителей. Каждый год мы обновляем маршрут, чтобы во всем мире лучше знали о Шелковом пути. Состав будет определен после того, как участники оставят свои заявки, к прошлогодним участникам добавятся топовые мировые команды", – добавил административный директор международного ралли.

Гонка следующего года пройдет в середине июля. 

Напомним, ралли-рейд "Шелковый путь"-2016 стартовал в Москве и проходил с 8 по 23 июля текущего года по территории Казахстана и завершился в Пекине. Главный редактор нашего портала участвовал в гонке и вел дневники с ралли-рейда. С видеодневником выступлений казахстанских команд можно ознакомиться здесь .

