Ралли "Шелковый путь" открыло офис в столице

Фото пресс-службы Sports Technology of Kazakhstan
В Астане открылось официальное представительство ралли "Шелковый путь", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Sports Technology of Kazakhstan.
Аналогичные офисы уже открыты в Москве, в Париже и в Пекине. Старт шестого ралли будет дан 8 июля в Москве, на Красной площади, а 12 июля гонку примет Астана.
В 2009 году гонка уже проходила на территории Казахстана. В том году Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, что наша страна стала "своеобразным мостом между континентами, цивилизациями и культурами".
Работу по организации казахстанского маршрута ралли, а также координацию всех задействованных ведомств при поддержке Правительства РК курирует Комитет по спорту Министерства культуры и спорта РК. На презентации гонки в Астане председатель Комитета Ельсияр Канагатов анонсировал, что в казахстанской части маршрута ралли пройдет по городам Костанай, Астана, Балхаш и Алматы.
Свое мнение выразил и директор ТОО "Спортивные технологии Казахстана" (компания-партнер ралли "Шелковый путь") Арнур Ибраев.
"Для нас работа с международной командой дирекции "Шелкового пути" – это уникальный совместный опыт и важное сотрудничество. Я уверен, что гонка будет проведена по высшим стандартам мировой раллийной дисциплины и с безукоризненным соблюдением требований безопасности", – отметил Ибраев.