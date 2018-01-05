Спорт
Раллийная команда "Астана" полностью готова к старту "Дакар-2018" в Перу
Раллийная команда "Астана" прошла все административные и технические проверки и готовится к участию в самом  экстремальном ралли-марафоне планеты "Дакар-2018", который начнется 6 января в городе Лима – столице Перу, передает Kazpravda.kz

"Астана" успешно продемонстрировала комиссии "Дакара" техническое и административное соответствие экипажей регламенту марафона и "закрыла" все необходимые чеклисты. Сейчас техника команды перевезена в закрытый парк, а пилоты обсуждают стратегию предстоящей марафонской гонки, которая в этом году празднует свой юбилей. Уже сороковой раз подряд "Дакар" собирает среди своих участников самых отважных гонщиков мира и остается самым экстремальным автомобильным состязанием", – говорится в сообщении пресс-службы Президентского клуба "Астана".

Пилот грузового экипажа "Астаны" и капитан команды Артур Ардавичус отметил особенность своей боевой машины и обозначил ключевые задачи экипажа для того, чтобы дойти до финишного подиума.


Фото пресс-службы Президентского клуба "Астана"

"Как и на предыдущем "Шелковом пути", так и на "Дакаре-2018" мы будем представлять имя "Астаны" на грузовике Iveco команды Жерара Де Роя. Это топовый инструмент. Я еще не адаптировался к нему, немного побаиваюсь, но могу сказать смело – это чемпионский грузовик. Наша задача заключается в том, чтобы не совершать ошибок и не развалить технику до финиша. Нам предстоит преодолеть 14 сложных этапов, и я прекрасно понимаю, что такое марафонские дистанции – нужно сберечь автомобиль, сберечь здоровье и при этом не терять темп. Задача из разряда невыполнимых, но мы ее выполним. Я умею ездить аккуратно и быстро, а сейчас как раз тот момент, когда надо ехать максимально быстро и максимально аккуратно. Буду стараться идти без ошибок. Для меня это десятый "Дакар" – я знаю, как ехать гонку среди сильных конкурентов. В этом году я стартую девятым. Прежде ни разу так высоко не стартовал. Но сейчас с уверенностью могу сказать, что наша команда готова на все 100 процентов", – сказал пилот.

Гонщики столичной команды готовились к предстоящему "Дакару" на протяжении года. В рамках подготовки команда провела несколько учебно-тренировочных сборов, и некоторые из них прошли в пустынных местностях, так как большая часть маршрута "Дакара" в этом году придется на песчаные дюны. Кроме того, в последний месяц интенсивной подготовки спортсмены серьезно готовились к боливийскому участку марафона – гонщики проводили адаптацию организма в горных окрестностях Алматы, проживая на высоте свыше 3000 метров.

В 2018 году "Дакар" пройдет по территории трех стран Южной Америки: Перу, Боливии и Аргентины. Участникам предстоит преодолеть 14 этапов марафона абсолютно разных ландшафтов и непредсказуемых маршрутов, общая протяженность которых составит почти 9000 километров.

Завтра, 6 января, "Дакар" стартует 342 экипажами из столицы Перу по направлению в город Писко.

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