Рамки для врача и пациента Статьи 1277 Сая Загипова, Астана

Кампания под слоганом «Прикрепись к поликлинике – определи свой статус в системе ОСМС!» стартовала в апреле и завершится 31 июня. Каждый из нас должен выяснить свой статус: наемные ли мы работники, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, не имеющие официальных доходов, или безработные. Насколько сознательно отнеслись потенциальные пациенты столичных клиник к столь серьезному для их здоровья вопросу? Об этом – в интервью директора столичного многопрофильного медицинского центра «Мейірім» Айдоса Айтуганова.



– Айдос Темешевич, остались считанные дни до того времени, когда должна завершиться кампания по прикреплению казахстанцев к поликлиникам. Насколько пристально вы отслеживали вопросы, связанные с ОСМС?



– Прикрепительная кампания стала одним из подготовительных мероприятий по внедрению системы обязательного медицинского страхования. Естественно, как врач и руководитель клиники я внимательно читал и слушал информацию по этому вопросу. Дело в том, что все значимые проекты в сфере здравоохранения обсуждают­ся в рабочих коллективах, на собраниях с участием не только врачей и административного персонала, но и медсестер. Потом единый проект с дополнениями от коллектива направляется в городской отдел здравоохранения, где обсуждается на уровне экспертов.



Любой доктор имеет право участвовать в обсуждении всех животрепещущих тем, отправив мнение онлайн или же воспользо­вавшись сайтом родного министерства. А в таком вопросе, как ОСМС, не должно быть даже толики равнодушия. Как практик предвижу, что после внедрения ОСМС, несмотря на длительное обсуждение на всех уровнях, всплывет множество вопросов. Увы, все предусмотреть невозможно.



Возьмем, к примеру, получение объема бесплатной медпомощи на территории Казахстана гражда­нами России с видом на жительство. Они вправе наравне с казахстанцами получать все виды услуг, входящих в этот реестр. А мы, находясь в России, можем получить только первую помощь, госпитализация возможна только в случае тяжелых увечий и травм. С учетом этих нюансов логично подписание специального соглашения между правительствами двух стран. И возможно, найдется недовольный, который непременно спросит: «Куда смотрели?»



– Ваша клиника попала в список медучреждений, работающих в рамках первичной медико-санитарной помощи, указанных на сайтах управлений здравоохранения?



– Если раньше к поликлинике прикреплялась прилежащая территория, то теперь у каждого человека есть выбор. Наша клиника входит в список подрядчиков по оказанию гарантированного объема бесплатной медпомощи. К нам прикреплено 9 928 человек. Ежедневно эта цифра растет за счет других желающих лечиться у нас.



Для многих важна география, то есть близость медучреждения к дому. Также для пациентов важен комфорт. Они могут записаться по телефону, зарегистрироваться на прием к врачу онлайн. Четко разделены отделения и лаборатории, узкие специалисты принимают в одном крыле, забор крови проводится в другом. Наконец, пациенты следуют за «своим» врачом, у которого лечились долгое время.



– Если в рамках ОСМС па­циент прикрепится к вам, что он выиграет?



– У нас многопрофильная клиника со своим стационаром. В качестве одного из крупнейших частных медучреждений страны она вошла в сеть медицинских центров «Медикер». Мы не понаслышке знакомы с системой добровольного медицинского страхования и работаем по линии СДМС. В то же время оказываем весь гарантированный объем помощи.



Кстати, очень часто страховая программа не может предоставить то, что покрывает ГОБМП. Поэтому настоятельно рекомендую астанинцам прикрепляться к выбранной клинике, даже если у вас есть страховка! Необходимо внимательно прочитать, что входит и не входит в вашу страховку, сопоставить с ГОБМП. Преи­мущества гарантированного объема бесплатной медпомощи от государства – это получение экстренной первой помощи, лечение туберкулеза, онкологи­ческих и психических заболеваний. Не дай Аллах, конечно, заболеть именно ими, но помните, что эти три вида не входят ни в один объем страховой программы!



Как практикующий уролог приведу пример: банальная аденома предстательной железы и все доброкачественные заболевания такого рода исключены из страховой программы. Любую опухоль, будь она на руке или спине, покроет только ГОБМП.



– Не боитесь конкуренции, ведь частные клиники появляют­ся как грибы после дождя?



– Считаю, конкуренция – это благо для любого медучреждения. Возьмем, к примеру, единую систему здравоохранения. Хорошая была задумка, по логике которой клиника, в которую пойдут пациенты, будет процветать, а те, куда не захотят идти лечиться, станут выживать. Но и тут есть нюансы: медучреждение не имеет права выполнить объем ГОБМП больше, чем положено финансирования от государства. Например, как уролог, я могу сделать в месяц триста операций, а мне государст­во оплатит только девяносто.



ОСМС, по моему мнению, это благо для больных, которым надо четко понимать, что страховая компания, продавая страховой полис, продает свои услуги. То есть она гарантирует: ему будет оказана помощь согласно стандартам сопровождения пациентов.



В рамках ОСМС работающий человек оплачивает свои услуги из фонда зарплаты и несет солидарную ответственность. То есть он станет более бережно относиться к своему здоровью. При этом любая страховая компания будет считать деньги. Во-первых, с государства спадает бремя медицинской помощи. Во-вторых, страховые компании станут четко отслеживать расходы.



– Рядовому врачу не нужно больше заниматься «раскруткой пациентов»?



– Мой алматинский коллега, ставший поневоле знаменитым, неправильно выразился. Что такое «раскрутка»? Пришел я на СТО, а там мне говорят: там сломано и тут в машине барахлит. А у пациента, например, чешется ухо. И чтобы его «раскрутить», врач ему назначает МРТ головного мозга, рентген коленного сустава. Говорю утрированно, но любой врач, прежде чем оказать помощь, должен иметь представление о состоянии здоровья пациента. То есть препарат, назначенный мне, не должен повредить мою почку или отразиться на моем сне.



При ОСМС страховая компания в лице государства призвана четко все отслеживать. Да, появится много жалоб, пока будет идти так называемая притирка. Уверен, ОСМС поможет выработать здоровые рыночные взаимоотношения между врачом и пациентом, чтобы они доверяли друг другу.



– Почему-то у нас врачи нередко получают сроки за «врачебные ошибки»…



– Пациента защищают и прокуратура, и финансовая полиция, и СЭС. Часто на его стороне выступают журналисты. Между тем на одного участкового терапевта по нормативам положено 1 500 человек, исходя из этого он получает зарплату. Но фактически на каждом участке терапевт принимает по 2 800 человек. При разъяснениях, что человек физически не может оказывать полноценную помощь такому количеству пациентов, те пишут жалобы. Думаю, при ОСМС эти взаимоотношения войдут в свои рамки. Нужна защита для рядового врача. Врачебная ошибка – это не умышленное причинение вреда, а часто стечение обстоятельств.



– Окажется ли ОСМС благом для врача, вырастет ли его зарплата?



– Роста зарплаты при оказании ГОБМП не будет. Другое дело, что сейчас все клиники работают в рамках государственно-частного партнерства, а все медучреждения оказывают услуги на праве хозяйственного ведения. То есть директор с согласия наблюдательного совета имеет право стимулировать своих врачей надбавками и премиями. Если доктор востребованный, он может получать и по две тысячи долларов.



– Не секрет, что несколько лет назад в современно оснащенных медучреждениях некому оказалось работать, так как врачи не были знакомы с заморской техникой.



– Сейчас такие проблемы уже не актуальны: по договору поставщики медаппаратуры обязаны обучить персонал. Другое дело, что покупка такого оборудования не всегда сможет наполнить кассу медучреждения финансами. Например, крупные клиники могут выживать лишь при наличии господдержки, ибо расходы на коммунальные услуги во много раз превышают затраты на медпомощь. Наиболее эффективны те клиники, площадь которых не превышает 4,5 тысячи квадратных метров.



За три месяца работы в качестве директора клиники «Мейірім» стараюсь ввести новые стимулирующие выплаты для сотрудников. Образно говоря, у нашей клиники – «мүшел жас», она работает на рынке 13 лет и нуждается в обновлении. Например, ныне требования таковы, что у девушек на ресепшн внешний вид не должен ничем уступать стюардессам. Мало быть доброжелательными, важно владеть несколькими языками, ведь к нам обращается много иностранцев.



Что касается врачей, то им необходимо учиться всю жизнь, они должны быть в курсе новых методик лечения, владеть премудростями работы на новейшем оборудовании. Любой врач должен стремиться стать брендом. Яркий пример – наши известные хирурги Болат Акчулаков и Юрий Пя.



– Врачи вашей клиники в составе компании «Медикер» будут обеспечивать медицинскую безопасность гостей Международной выставки «ЭКСПО-2017»?



– Компания «Медикер» подписала меморандум о сотрудничестве с Национальной компанией «Астана ЭКСПО-2017», и уже открыты и оснащены медцентр и шесть медпунктов на ее территории. Здесь будут работать обученные по международным стандартам специалисты – врачи, координаторы и другой медперсонал. Они полностью готовы к медобслуживанию участников выставки и к медицинской помощи всем ее посетителям. В числе лучших медиков на выставке – врачи и нашей клиники.