Рамзан Кадыров оштрафован за нарушение ПДД

Глава Чечни Рамзан Кадыров оштрафован за нарушение правил дорожного движения (ПДД) – во время поездки в автомобиле он и члены его семьи были не пристегнуты ремнями безопасности, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru.
Взыскание руководитель Чеченской Республики получил после того, как в своем Instagram выложил ролик, снятый в машине.
"Кто-то на видео заметил, что у меня за рулем не пристегнут ремень. Об этом стало известно начальнику УГИБДД МВД по ЧР Шамхану Денилханову. Полковник оперативно среагировал. Составили протокол, выписали штраф", – написал Кадыров в комментариях к сообщению.
Сообщается, что глава Чечни обещал оплатить квитанцию в понедельник, 21 декабря.
Кадыров подчеркнул, что безопасность дорожного движения имеет исключительно огромное значение. "Я останавливаюсь на светофорах, соблюдаю требования дорожной разметки. А теперь еще усерднее буду это делать. И всех призываю^ будьте взаимно вежливы, соблюдайте ПДД!" – написал он.
Также глава Чечни прокомментировал замечания пользователей соцсетей о том, что его дети находятся в автомобиле без специальных кресел. "Мне известны нормы о необходимости иметь кресла для детей. В конкретном случае на время отстегнутый ремень и дети без кресел объясняются тем, что мы хотели снять данный ролик. Но и этого не должно быть!" – объяснил Кадыров.
В конце октября глава Чечни сообщил о снижении аварийности и смертности на дорогах республики. В середине августа Кадыров пообещал наказывать всех, включая своих родственников, за нарушение ПДД. "Министрами, депутатами, генералами, полковниками люди являются на работе. А за рулем и на пешеходном переходе все имеют один статус и все равны", – говорит Кадыров.
Отметим, что 11 августа текущего года глава Чечни приравнял водителей, которые сознательно нарушают правила дорожного движения, к террористам и предложил ужесточить для них наказание.