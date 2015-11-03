Рамзана Кадырова спасли от теракта ваххабитов

Правоохранители задержали группу молодых людей, готовивших покушение на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на interfax.kz.
Отмечается, что, несмотря на злой умысел молодых чеченцев из Аргуна, увлеченных ваххабитской идеологией, Кадыров простил их и дал им шанс исправиться.
"Задержанные готовили теракт против Кадырова. Несмотря на это, глава региона простил молодых людей и дал им шанс исправиться", – говорится в сообщении телеканала "Грозный".
"Я практически ежедневно встречаюсь с молодыми людьми в неформальной обстановке. В воскресенье более пяти часов беседовал с большой группой жителей Аргун, выяснилось, что около 20 человек объединяла лояльность к ваххабитской идеологии", – написал Кадыров на своей странице в Instagram.
По словам главы Чечни, "имам-недоучка" внушал молодым людям "ненависть к главе Чечни, как главному врагу ваххабизма".
Добавим, что родственники задержанных полностью поддержали точку зрения Кадырова и заверили, что будут жестко контролировать их поведение. В свою очередь молодые люди поблагодарили Рамзана Кадырова за предоставленную возможность исправиться.