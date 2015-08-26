Рандеву в артбухте

Отмечая, что в последнее время казахстанцы осуществили совместные выпуски с такими российскими журналами, как «Юность», «Дружба народов», «Москва», составители альманаха отметили важность межчеловеческих контактов и пригласили читателей к доверительному разговору о самом насущном.
«Поговорим о Человеке, о Семье, о Творчестве. И – о… животных, которые служат нам верой и правдой на нашей общей земле. Что они могут рассказать нам о нас? Об этом статья Ольги Абишевой «Путешествие в край аруаны», об этом же – трагическая повесть Смагула Елубая «В загоне», рассказ Аскара Алтая «Сорока-киллер», тонкая самоироничная миниатюра Владимира Гуги «Путь пса» и мистическая поэма Ирины Макаровой «Цаган Ава – Огненное дыхание».
Эта поэма – апофеоз духа, где утверждается единство всего сущего, – достойно предваряет ключевую, даже корневую вещь нынешнего номера «Артбухты» – «Глиняную книгу» Олжаса Сулейменова», – пишут в предисловии составители альманаха.
Поэма впервые публикуется в современной России по алматинскому изданию 1969 года. «Ни по форме, ни по исполнению, ни по наполнению «Глиняная книга» не имеет аналогов в мировой литературе», – уверены публикаторы, сопровождая ее статьей Аллы Марченко «Песнь песней или исторический детектив?»
«Сулейменов – не первый казахский литератор, взявшийся объяснить русскому читателю, что стоит за неразгаданным молчанием «верблюжьего края»… Но он стал первым большим казахским поэтом, перешагнувшим «грань смуглой страны» без посредничества переводчика… «Глиняная книга», несмотря на сверхэкзотический сюжет и весьма далекий от русской жизни психологический материал, оказалась в самом центре сегодняшних литературных событий», – писала известный московский критик в начале 1970-х.
Публикацией «Глиняной книги», «корневой вещи номера», артбухтовцы утверждают непреходящую принадлежность ее большой литературе: это удивительное произведение Олжаса Сулейменова и сегодня достойно быть прочитанным «еще раз… или еще не один раз».
В альманахе также размещены стихи и проза Жумабая Шаштайулы, Бекболата Шакирова, Вячеслава Киктенко, Орынбая Жанайдарова, Валерия Михайлова, Надежды Черновой, Станислава Ли, Любови Медведевой, Ольги Григорьевой, Бахытжана Канапьянова, Сергея Комова, Любови Шашковой, Леонтия Овечкина, Дидара Амантая, Бауржана Тойшибекова.
Здесь же – интервью с Новеллой Матвеевой и Юрием Арабовым, впервые публикуемые записки русского философа и писателя Василия Розанова, в начале прошлого века перевернувшего «представление о возможностях литературного произведения выразить самые тонкие оттенки человеческой мысли», воспоминания о замечательном актере Евгении Леонове и воспоминания о Великой Отечественной войне историка и литературоведа Леонида Аринштейна.
Представлены также произведения победителей проводящегося в Крыму конкурса «Город у моря» – Ники Батхен (Феодосия) и Виктора Лановенко (Севастополь) – психологически тонкая проза, позволяющая судить о направлениях в поиске своего героя, своего «маленького человека» в современной российской литературе.
Само чтение альманаха с его разнообразием авторов и тем, эксклюзивных и архивных публикаций, в который на достойном уровне вошли стихи и проза казахстанцев, увлекательно и познавательно. К уже отложенной книжке «Артбухты» нет-нет да и возвратишься, продлевая интересную встречу. И за этот совместный результат составители благодарят редакцию литературно-художественного журнала «Простор», его главного редактора Валерия Михайлова, а также Газиза Насырова, Дидара Амантая и Вячеслава Киктенко, оказавших помощь в подготовке спецвыпуска.
Ждем ответов читателей на вопросы ([email protected]
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1. Какие книги вы перечитываете, их значение в вашей жизни?
2. Что из казахстанской литературы последнего времени вам запомнилось, остановило внимание?