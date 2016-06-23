​«Раненый ангел» улетел в Словакию

Мировая премьера «Раненого ангела», второй его картины, повествующей о моральном выборе четырех подростков, прошла в феврале нынешнего года на Берлинском международном кинофестивале. В начале весны она участвовала в основном конкурсе МКФ в Чонджу (Южная Корея), где получила специальный приз жюри. 11 мая «Раненый ангел» вышел в прокат во Франции, через два дня – в Алматы, а 25 мая на кинофестивале в Сиэтле состоялась американская премьера «Раненого ангела».

В начале июля картина отправится также на Тайпейский кинофестиваль (Тайвань), где примет участие в Международной конкурсной программе International New Talent Competition, в которую отбираются первые или вторые инновационные картины молодых талантливых кинематографистов со всего мира. 26 и 30 июля пройдет показ «Раненого ангела» в рамках Новозеландского МКФ в Окленде. Там наша лента будет представлена в секции «Свежий взгляд».