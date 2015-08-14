Ранец для Айжан Свежий выпуск 435 Наталья ГРИБОВА, Алматы

В преддверии первого сентября пробежалась по одной из ярмарок школьных товаров и принадлежностей. Здесь работает хрупкая миловидная женщина Багдат. Вместе с супругом они поднимают пятерых детей. Муж работает таксистом, в день получает около 2 000 тенге. Моя собеседница – продавец, в среднем зарабатывает примерно 50 тыс. тенге в месяц. В нынешнем году трое из пяти их детей идут в школу, самый младший – в нулевой класс.

Спрашиваю: сколько же нужно денег, чтобы подготовить детей к учебному году? Выясняется: на одного ребенка – 40–50 тыс., при доброй экономии – около 30 тыс. Это при условии, что прошлогоднюю форму и ранец будет донашивать.

Присматриваюсь к ценам. Школьная форма для девочки и школьный костюм для мальчика стоят от 5 000 и выше, белый фартук – от 2 500, белые рубашки – 1 200–1 800. Сумки и ранцы – от 2 000 и выше. Самый дешевый пенал – 300 тенге, с канцелярскими принадлежностями – 2 000. Плюс спортивная форма, обувь, учебники. Накладно, однако.

Айжан – средняя дочь. Ей 11 лет. Родители надеются, что она получит достойное образование, и платят за дополнительные уроки английского и математики.

Айжан – смышленый и серьезный маленький человек. Она единственная девочка в семье и старается как можно больше помогать маме. Пока младший братишка рос, а родители трудились, она училась и нянчила малыша.

Все вместе идут на школьную ярмарку с надеждой на чудо. И оно случается: недавно, например, сердобольные продавцы сообща помогли женщине с мальчиком лет восьми. Кто пенал бесплатно дал, кто тетрадки, карандаши, краски. Так всем миром и собрали малыша в школу.

Восьмой год подряд проводится общереспубликанская благотворительная акция «Дорога в школу», посвященная Дню знаний и призванная оказать поддержку детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В нынешнем году она организована под девизом «Поможем детям вместе». К ней могут присоединиться бизнесмены, неравнодушные люди и общими усилиями подготовить ребят к школе.

В Алматы особое внимание уделено жителям Наурызбайского района, пострадавшим от селя. В органах образования работают телефоны «горячих линий» и общественные приемные для консультации и помощи. Телефон доверия управления образования города: 272-11-00.

В рамках акции в прошлом году была оказана материальная помощь 5 362 учащимся школ на общую сумму более 67 млн тенге. Из них свыше 47 млн тенге – из средств «Фонда всеобуча» и без малого 20 млн – средства спонсоров. Деньги направлены на питание ребятишек, приобретение школьных принадлежностей, одежды, путевок в лагеря отдыха.

Также в торговых домах установлены контейнеры для приема вещей и школьных принадлежностей для детей из малообеспеченных семей. В настоящее время в Алматы насчитывается 9 752 таких школьника. Все они ждут нашей помощи.